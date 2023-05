3e étape du 18e Tour du Bénin : Encore Hamza Yacine sur la plus haute marche du podium

3 jours que les coureurs engagés pour le 18e tour du Bénin sont en compétition. Et ce 3e jours a coïncidé avec la 3e étape courue de Bohicon à Comé. Longue de 140,520 Km, ladite étape a vu la victoire au sprint de l’Algérien Hamza Yacine. Ce dernier, vainqueur de la 2e étape (Parakou-Savè) a remis ça au terme d’une course mouvementée. Hamza Yacine enchaîne ainsi une deuxième victoire d’étape de suite devant le Marocain Achraf Ed Doghmy qui est arrivé 2e et le camerounais Kamzong Abossolo Clovis (3e). Ed Doghmy, vainqueur de la 1ère étape, continue de garder le maillot jaune avec cette nouvelle performance sur l’étape Bohicon-Comè.

