Cybercriminalité au Bénin: Jean-Baptiste Elias propose une sensibilisation nationale

Reçu sur Radio Tokpa, le dimanche 30 avril 2023, le président du Front des organisations nationales contre la corruption (Fonac), Jean-Baptiste Elias, s’est prononcé sur la cybercriminalité au Bénin. Au cours de l’émission, il a proposé des pistes d’orientation aux décideurs pour la lutte contre ce phénomène.

Que dit-il de la cybercriminalité : Sur les ondes de Radio Tokpa, le président du Front des organisations nationales contre la corruption (Fonac), Jean-Baptiste Elias, a donné raison au gouvernement qui, depuis un certain temps, a enclenché la procédure de traque contre les cybercriminels. Selon lui, ce phénomène cause des dégâts au niveau des personnes morales qu’au niveau des personnes physiques. « La cybercriminalité n’est autre chose que de l’escroquerie par internet. C’est une infraction connexe à la corruption. L’escroquerie est le fait soit par usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’emploi de manœuvre frauduleuse de tromper une personne physique et moral et de la déterminer à vous remettre des fonds ou bien ou la forcer à commettre un acte », explique-t-il. Pour le président du Fonac, les causes de ce phénomène se limitent généralement à l’idée d’avoir le gain facile et à l’ingéniosité de développement des appâts. Ainsi, pour amener le peuple à identifier les actes de cybercriminalité et pour ne pas également tomber dans des pièges, le président du Fonac a expliqué de long en large le mode opératoire des cybercriminels.

Comment régler le problème : Pour régler au mieux ce problème, Jean-Baptiste Elias, propose qu’il faut d’abord la contribution de tout le monde. Selon lui, l’Etat doit faire son travail à travers les services de répression, en mettant à contribution les médias pour une éducation de la population, en soutenant les organisations de la société civile afin qu’elles puissent faire la sensibilisation. «Il faut réunir les populations en petit groupe au niveau des arrondissements, des communes, départements et même sur le plan national pour leur expliquer ce que s’est que la cybercriminalité, le mode opératoire des cybercriminels, l’escroquerie, les éléments de prudence pour déjouer ces pièges. Il faut également mettre en complicité tous les médias afin qu’ils sensibilisent dans différentes langues les populations. Il est important également de former les enseignants sur le sujet», souligne-t-il. Il a également prié les autorités à mettre des moyens à disposition des services compétents pour assurer l’éducation de base de tous les Béninois. Jean-Baptiste Elias a ensuite ajouté que tout le monde, individu physique, organisation de la société civile doit dénoncer les cas connus ou supposés de cybercriminels afin que le fléau fignole rapidement.

Que dit-il sur les parents complices : S’agissant des parents arrêtés pour actes de complicité, Jean-Baptiste Elias, a précisé que tous les parents ne sont pas concernés et que la complicité répond à des règles et à des procédures. «Tant que les parents ne seront pas convaincus de recèle, et qu’ils ne sont pas complices, ils seront tranquilles. La justice fera la part des choses», a-t-il laissé entendre. En ce qui concerne leur responsabilité dans cette affaire, il a exhorté les parents à assurer l’encadrement moral de leurs enfants afin qu’ils ne s’adonnent pas à des activités immorales au risque de tomber sous les coups de la loi.