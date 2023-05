Partenariat avec l’ANCB: Luc Atrokpo reçoit une délégation de VNG International

Il faut souligner que ladite séance d’échange s’est tenue en présence de la Représentante résidente de VNG International, Sylvie Yetondji, du Directeur des Programmes de VNG International, Hervé Dossoumou, du Point focal Changements climatiques de l’ANCB Hermann Padonou, et Emenique Alladatin, Assistante technique Eau et Assainissement du côté de l’ANCB.

Le Président de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), Luc Sètondji Atrokpo, a reçu en audience ce mardi 2 mai 2023, une délégation de l’Association des Municipalités néerlandaises (VNG International) conduite par Maria VEGER, Gestionnaire de projets au niveau de VNG international Bénin. L’objectif de cette séance de travail est de permettre aux deux structures de renouveler les thèmes de leur partenariat et travailler en synergie autour des thématiques communes telles que le foncier, la Gouvernance locale, les Changements climatiques, l’eau, la lutte contre l’insécurité et l’extrémisme violent. Au cours des échanges, le Président de l’ANCB, Luc Sètondji Atrokpo, a rassuré de la disponibilité de l’association à œuvrer pour que la dynamisation du partenariat entre les deux structures soit une réalité en vue d’impacter le développement des communes béninoises. Des assurances qui ont ému la délégation de VNG International, qui est répartie satisfaite de l’ouverture du président de l’ANCB pour la relance du partenariat entre les deux associations.

You cannot copy content of this page