Promotion de la Destination Bénin: Une cohorte de 583 professionnels aguerris en THR

Le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola au cours de son allocution

De quoi s’agit-il : Ils sont 583 professionnels en Tourisme, Hôtellerie et Restauration (THR) qui viennent renforcer dans leur domaine respectif et ont reçu leurs attestations de réussite ce mardi dans la salle rouge du palais des congrès de Cotonou. C’était en présence du ministre du tourisme de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola et de son collègue de l’enseignement secondaire et technique et de la formation professionnelle, Yves Kouaro Chabi. Sélectionnés à la suite d’un appel à candidatures lancé par le gouvernement à travers le Ministère en charge du tourisme, ces professionnels en cours d’emploi ou non dans les domaines de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration viennent de recevoir leurs attestations après plusieurs semaines de cours théoriques et pratiques. Ce programme de renforcement de capacités financé par la Banque mondiale vise à accompagner le gouvernement dans son ambition de disposer de ressources humaines qualifiées, pouvant contribuer à construire une image attrayante de la destination Bénin et à accroître sa fréquentation.

Ce qu’en disent les autorités : Selon la Directrice du développement du tourisme, Faïsath Kora, cette cérémonie est l’aboutissement d’une très longue période de travail acharné allant de la conception de ce programme à sa mise en œuvre. Elle a remercié le gouvernement pour avoir initié ledit programme ainsi que tous les acteurs qui ont contribué à l’élaboration du projet auquel plusieurs participants ont pris part. « Après le processus de conception, 683 candidats ont satisfaits les exigences des critères réunis et ont été convoqués pour suivre les modules de formation. Mais nous avons enregistré 611 participants dont 583 ont régulièrement atteint le seuil de réussite », a-t-elle martelé. A sa suite, la coordonnatrice du PCTT, Nathalie Blanc Chékété, a fait savoir que le tourisme a un bel avenir grâce aux nombreux efforts du gouvernement. Elle a également annoncé plusieurs perspectives pour l’amélioration du secteur. « Très bientôt nous aurons une école d’application dans les métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration qui va nous permettre de continuer la formation et harmoniser les curricula de formation dans le secteur », a-t-elle dit. Pour la chargée du programme au cabinet SFERE, la formation s’articule autour de 04 modules permettant le renforcement des capacités dans les domaines en lien avec le profil du professionnel sélectionné. Il s’agit de la formation sur l’hygiène et sécurité alimentaire, sur les techniques d’accueil et qualité de service, sur la promotion et commercialisation des produits touristiques et enfin la formation sur le patrimoine, l’histoire et la culture du Bénin. Au cours de l’allocution du ministre Jean-Michel Abimbola, il a souligné que « le programme THR traduit la volonté du gouvernement d’identifier, de mobiliser et de former des ressources humaines de qualité pour garantir un accès à un service de qualité dans ces différents sous-secteur en vue de rendre plus attractive la destination Bénin ». A le croire, cette formation a été rendue évidente pour trois grandes raisons. Il s’agit des plaintes formulées par les usagers de l’ensemble des services liés au secteur THR, le constat de manque de professionnalisme chez le personnel et la création d’emploi et de richesse, pour lequel il faut de professionnel aguerris et de personnel de compétence pointue. Il a, pour finir, exhorté les promoteurs d’établissement de restaurant et d’hôtels à consulter la plateforme qui sera désormais installée pour avoir la liste des professionnels formés pour les éventuels embauches.

Quelles sont les doléances des bénéficiaires :Le porte-porte des bénéficiaires, Mohamed Alitchénou, a, au nom de ses collègues, remercié le gouvernement du président Patrice Talon pour avoir initié ce programme ainsi que tous les acteurs qui ont participé à sa mise en œuvre. Selon lui, le tourisme, l’hôtellerie et la restauration sont des secteurs d’avenir au même titre que le coton, le soja et le cajou et donc méritent d’être reformés. Il a rassuré les autorités de l’amélioration du secteur grâce aux compétences qu’ils ont acquises. « A travers cette formation, nous vous garantissons une amélioration nette des services et prestations au sein des établissements. Nous allons travailler à hisser la destination Bénin au rang des meilleures en Afrique de l’Ouest », promet-il. Il a, par ailleurs, fait cas de plusieurs doléances auprès des initiateurs pour la pérennisation de cette formation ainsi que son amélioration. « Nous avons déploré le court temps et nous souhaitons qu’il nous en soit plus donné à la fois prochaine. Nous souhaitons également que des sensibilisations et formations aillent à l’endroit des promoteurs d’établissement afin qu’ils sachent comment entretenir le rapport employeur-employé pour un bon retour sur investissement. Nous souhaiterions également profiter de bourse pour aller apprendre pour aiguiser davantage nos compétences à l’étranger», déclare-t-il.

Entre les lignes : La remise des attestations aux participants par le ministre Yves Kouaro Chabi a mis fin à cette cérémonie solennelle en présence du Directeur général de l’Agence Béninoise du Tourisme, du Directeur général de l’Agence nationale de promotion des patrimoines touristiques (ANPT), de la coordonnatrice du Projet PCTT, d’éminentes personnalités, cadres et des représentants des faitières du secteur touristique au Bénin.

Assise AGOSSA