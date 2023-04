Réédition de comptes à l’Assemblée nationale, 9è législature: Vlavonou présente son 1er rapport d’activités demain

Vues : 2

Louis Vlavonou, président de l’Assemblée

Le Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou présentera son premier rapport d’activités pour le compte de la 9ème législature ce jeudi 27 Avril 2023 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. C’est du moins le premier point à l’ordre du jour de la première séance plénière des députés après l’ouverture de la première session ordinaire de l’année 2023, couplée avec la cérémonie d’investiture du président élu pour le compte de la 9ème législature.

La reddition de comptes du Président de l’Assemblée nationale est prescrite par les dispositions de l’article 21 du règlement intérieur qui stipule : « Le président de l’Assemblée nationale doit rendre compte à l’Assemblée nationale de ses activités, de sa gestion et lui fournir toutes explications qui lui seront demandées. A cet effet, le président doit au début de chaque session ordinaire, présenter un rapport sur ses activités et sa gestion. L’Assemblée nationale en délibère et, soit prend acte de ce rapport, soit demande au président de lui fournir toutes explications et justifications qu’elle estime nécessaires. Elle adopte le rapport ou le rejette à la majorité de ses membres. »

Dans le cas d’espèce, le Président Louis Gbèhounou Vlavonou aura à présenter à ses collègues députés sa gestion de l’institution parlementaire allant de la période du 12 février au 31 mars 2023. Cette présentation s’articulera autour des audiences de l’autorité parlementaire, les missions à l’étranger, les ateliers et séminaires, etc.

Outre l’examen du rapport d’activités, la séance plénière de ce jeudi sera également consacrée à la reprise des élections des autres membres des bureaux des commissions permanentes conformément à la décision DCC 23-054 du 9 mars 2023 de la Cour constitutionnelle.

Fidèle KENOU