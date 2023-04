Nomination du chef de file de l’opposition: L’appel de Houndété au président Talon, la Cena saisie  

Vues : 6

Au sortir de l’audience avec le chef de l’Etat le lundi 24 avril 2023, au Palais de la Marina, le président du parti Les Démocrates (LD), Éric Houndété demande que le Président de la République ne nomme plus le chef de file de l’opposition. A cet effet, il a suggéré que la loi actuelle soit modifiée.

Poignée de main entre le Chef de l’Etat et son hôte

« Le Président de la République ne peut pas nommer le chef de file de l’opposition. Donc, il s’agira probablement de corriger la loi mais en attendant, le Chef de l’État est en disposition favorable de prendre les actes conformément aux dispositions de la loi qui est là pour que le chef de file de l’opposition soit nommé ». C’est ce qu’a laissé entendre le président du parti Les Démocrates (LD), Éric Houndété après ses échanges avec le président Patrice Talon lundi dernier. Il pense qu’il y a un problème au niveau de la loi 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l’opposition en République du Bénin. Cette loi dans ses alinéas 1 et 2 de l’article 8 dit que « le chef de file de l’opposition est le chef du parti politique déclaré de l’opposition, ayant le plus grand nombre de députés à l’Assemblée nationale à l’occasion des dernières élections législatives. En cas d’égalité du nombre de députés, le chef de file de l’opposition est le chef du parti politique déclaré de l’opposition ayant le plus grand nombre d’élus communaux à l’occasion des dernières élections communales ».

Les deux personnalités ont échangé sur d’autres sujets dont notamment la situation des producteurs de soja et de cajou, la proposition de loi d’amnistie dont l’opposition est l’initiatrice. « Nous avons parlé des producteurs qui disent un peu leur souffrance dans le pays. Il y a eu quelques solutions apportées, mais nous avons expliqué au Chef de l’État qu’il faut permettre aux producteurs de continuer à vivre pour produire ; de continuer à faire travailler les gens qui sont autour d’eux », a fait savoir Éric Houndété. Au-delà de cette question, révèle-t-il, il y aussi eu celles liées aux libertés de leurs camarades qui sont en prison, en exil et d’autres sortis de prison mais dont la situation judiciaire n’est pas soldée et qu’il fallait trouver une solution.

Par ailleurs, le président du parti Les Démocrates (LD), a fait savoir que d’autres sujets évoqués au menu des échanges dont le Code électoral feront objet de profondes discussions dans les prochains jours avec l’exécutif et le parlement.

Sur la question des militants sortis de prison et dont la situation judiciaire reste à clarifier, le Président Patrice Talon a tenu à rassurer son hôte de ce que les services judiciaires sont à pied d’œuvre pour la régler. En ce qui concerne la proposition de loi d’amnistie initiée par le parti Les Démocrates, le Chef de l’État, par respect de la séparation des pouvoirs, laisse les députés à l’Assemblée nationale s’occuper de la question.

Dans la perspective de la nomination, par décret pris en Conseil des ministres, du chef de file de l’opposition au Bénin et ce, conformément aux dispositions de la loi 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l’opposition en République du Bénin, le Chef de l’État Patrice Talon s’est aussi entretenu avec le président du parti Les Démocrates, sur les questions liées à sa nomination prochaine à cette fonction.

Le parti ‘’Les Démocrates’’ saisit la Cena

Dans le cadre de la nomination du Chef de file de l’opposition au Bénin, le parti Les Démocrates a adressé un courrier à la Commission électorale nationale autonome (Cena). Selon Le Matinal, le parti a saisi la Cena par une correspondance en date du jeudi 20 avril 2023. Dans sa correspondance, le parti demande à la Cena de transmettre les résultats des élections législatives du 08 janvier 2023 au président de la République Patrice Talon pour permettre à ce dernier, de prendre le décret proprement dit, conformément aux dispositions de la loi portant Statut de l’opposition. La source renseigne que le Conseil électoral « serait en train de mettre les bouchées doubles pour faire officiellement parvenir au président Patrice Talon, les heures qui viennent, les résultats des dernières élections législatives qui fondent le parti « Les Démocrates » à prétendre au titre de Chef de file de l’opposition béninoise ». Cette formalité conduira à la prise du décret portant nomination du Chef de file de l’opposition.

Alban TCHALLA