Evaluation du CAMES: Les Enseignants de l’Uac s’approprient le nouveau guide

L’amphi Idriss Déby Itno a servi de cadre, le mardi 25 avril 2023, à la présentation du nouveau guide d’évaluation des enseignants et chercheurs de l’espace CAMES sur la période 2024-2028. Initiée par le Rectorat de l’Université d’Abomey-Calavi, la présentation de ce document a été assurée par le Professeur Brice Sinsin, ancien recteur de cette Université.

Le Conférencier, Professeur Brice Sinsin

De quoi s’agit-il : La composition des dossiers de candidature, les activités à mener pour être éligible à tous les grades du CAMES, les critères de notation et d’attribution de la côte A, le processus et la grille d’évaluation etc. Ces grandes étapes du nouveau guide d’évaluation des enseignants et chercheurs de l’espace CAMES : 2024-2028, ont été dévoilées aux Enseignants de l’Université d’Abomey-Calavi. Ce nouveau guide élaboré, va être mis en œuvre à partir de l’année 2024. C’est la raison pour laquelle l’équipe rectorale a initié cette conférence en vue de présenter à l’avance le document aux Enseignants. Ce qui va leur permettre d’éviter des erreurs afin que leurs dossiers ne soient pas rejetés.

Ce que vous devriez savoir : Dans sa présentation, le Professeur Brice Sinsin a fait un état des lieux de l’ancien guide et a ressorti les nouveautés contenues dans l’actuel guide. Dans le présent guide, le conférencier, Brice Sinsin a informé que les normes ont été revues. Selon lui, les critères qui ont été harmonisés, le nombre d’articles à publier revu à la hausse, l’Enseignant doit encadrer 2 thèses et 4 masters et les chercheurs 4 thèses et des articles. L’exigence est faite pour les maîtres assistants de participer aux conférences à l’international. Il a souligné que le candidat doit : être mieux exposé à l’international, publier dans les revues internationales en complément aux revues nationales, participer aux conférences (présence obligatoire du candidat postulant). Selon ses explications, les arrêtés ministériels de nomination sont obligatoires pour les calculs d’ancienneté et des possibilités sont accordées aux responsables des institutions. Les postulants aux différents grades doivent prouver l’effectivité de mobilisation des ressources et certifier tous les documents à caractère académique. L’autre innovation majeure, c’est que les enseignements seront évalués par les étudiants à partir de 2025. La grille de cette évaluation qui revêt un statut qualitatif dans le dossier de candidature, a été dévoilée aux participants. Le service des activités universitaires ou extra-universitaires ou de recherche est vérifié selon le Professeur Brice Sinsin. Bien avant la candidature, le postulant doit être désigné par le responsable de son établissement. Les Professeurs titulaires doivent être auteurs uniques ou premier auteur sur au moins deux ouvrages. Pour les candidats qui envisagent être admis avec la côte A, le Professeur Brice Sinsin les invite à produire des articles en anglais. Car, dit-il, l’anglais est la langue de la science. Au nombre des normes relevées aussi dans le guide, l’usage des logiciels anti plagiat.

Vue partielle des Enseignants suivant la présentation

Entre les lignes : Pour le Professeur Brice Sinsin, c’est bien d’être informé à temps. « Il faut connaître la manière d’élaborer ses dossiers. Vous ne seriez plus là pour discuter. C’est votre dossier qui vous défend », fait-il savoir avant de prodiguer des conseils aux participants. Pour lui, il faut donner la preuve de tout ce que le candidat avance. Au cas contraire, son dossier sera rejeté. « Faites, en sorte que vous apportiez ce qu’on vous demande. Si vous êtes insatisfaisants, vous êtes d’office ajournés. Vous ne devriez pas mentir. Dites exactement ce que vous avez fait », conseille-t-il. Cette conférence a été une opportunité pour les participants de poser leurs inquiétudes par rapport au respect de toutes ces exigences afin que d’amples éclaircissements leur soient apportés. Les enseignants ont saisi l’occasion pour exprimer leur mécontentement face à l’injustice sociale et professionnelle qui consiste à reclasser dans la même promotion d’enseignants admis au CAMES certains et à laisser d’autres. Ils ont également exprimé leurs inquiétudes par rapport à l’évaluation de leur enseignement par les étudiants. A cet effet, le recteur de l’Uac, le Professeur Félicien Avlessi a rassuré que les candidats vont bénéficier des accompagnements pour connaitre les voies à suivre. « Nous allons répéter cette séance nécessairement pour que cela reste dans les esprits », a-t-il promis. Il faut noter que pour le concours d’agrégation, il y a un document spécifique que les candidats doivent consulter.

Alban TCHALLA