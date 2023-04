3è édition du Festival International Zogben: Imelda Bada invite les Béninois à Oké-Owo dès le 11 août 

Vues : 5

La promotrice du Festival International Zogben, Imelda Bada a été reçue sur l’émission ‘‘L’invité matinal’’ de Esae TV, le lundi 24 avril 2023. Au cours de cette émission, qui s’est déroulée autour du thème : « troisième édition du festival international Zogben », elle a apporté des précisions sur les activités et les innovations de ce festival cette année. Du vendredi 11 au dimanche 13 août 2023, l’évènement aura lieu à Oké-Owo dans la commune de Savè. Ce festival, selon sa promotrice, Imelda Bada, s’inscrit dans la vision du Programme d’action du gouvernement, qui demande que le Bénin soit révélé au monde. « C’est un festival de valorisation du patrimoine immatériel béninois », a-t-elle dit. Pendant trois jours, il s’agira du patrimoine immatériel en miniature : les danses, des mets, des habitudes vestimentaires, des jeux, films, l’art culinaire etc. « Ce patrimoine valorisé, poussera à l’interne à avoir plus d’amour pour le Bénin et inciter les autres à nous aimer ainsi que le développement du tourisme », soutient-elle. L’invité de Esae TV a indiqué que l’essence de cet évènement, c’est de pouvoir à travers ce festival, fait vivre le Bénin au Bénin et hors du Bénin. La particularité cette année est le croisement de deux ères culturelles à savoir : le Yoruba et le Fon. « Nous avons des Mahi qui vivent à Oké-Owo. Et ils parlent aussi Tchabè. Nous allons mettre en avant tout ce qui se produit de manière locale à Savè et dans les Collines. Faire le nécessaire pour aller dans le sens du président Patrice Talon en valorisant notre culture. Notre culture reste notre culture », note Imelda Bada. Pour finir, elle a précisé que ce festival est dénommé ‘’Festival International Zogben’’ parce qu’il était parti tout au début pour se faire hors du Bénin et Zogben signifie ‘’lumière’’. Ce qui signifie qu’il faut mettre la lumière sur la culture béninoise.

Alban TCHALLA