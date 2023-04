13e édition du tournoi challenge entreprises et institutions: L’association SACR tient encore le pari de la mobilisation

Vues : 2

(L’équipe de Mtn s’offre le graal pour la 6e fois)

La remise du trophée aux champions de l’édition (MTN)

Ce que vous devriez savoir : Organisé sur le terrain de l’UAC, par l’association Sacr, le tournoi Challenge Entreprises et Institutions est arrivée au terme de la 13e édition, le dimanche 23 avril 2023. Et c’est le champion en titre (Mtn) qui a de nouveau remporté le trophée. Ceci, devant la représentation Libanaise au terme d’une finale qu’elle a gagné par le score de 1 but à 0. L’unique but est signé de Marcos Eckdon(meilleur buteur avec 4 buts) qui, à la 8e minute de la première mi-temps, a donné l’avantage à sa formation. Avec ce succès, l’équipe de Mtn succède non seulement à elle-même, mais soulève le trophée pour la 6e fois. Ce qui réjouit son entraineur, Paul Kouton qui a, d’abord, remercié ses joueurs pour la performance réalisée. «Nous avons eu droit à une belle opposition. Mais mes joueurs ont su donner un rendement impeccable. Je suis trop fier d’eux», a laissé entendre l’entraineur qui souligne que cette finale gagnée est une « très belle revanche » pour lui et ses poulains. « Ils nous avaient battu 3-2 il y a deux ans. Cette fois-ci, nous leur avons dit non», a-t-il ajouté avant de remercier le comité d’organisation pour avoir conduit de façon correcte les différentes rendez-vous. Du coté des perdants, KasterAnan a félicité les champions tout en laissant entendre que son équipe n’a pas démérité. Selon lui, c’est en première mi-temps qu’elle a raté le coche. « La première mi-temps était totalement pour les adversaires. Mais la deuxième, nous avons manqué de la chance. Ce n’est pas grave. C’est le meilleur qui a gagné. On donne rendez-vous à l’édition prochaine », a-t-il fait savoir.

As Trésor 3e :Avant ce match la grande finale, le public du terrain de l’université d’Abomey-Calavi a eu droit à la petite finale qui a opposé As Trésor à Nobila Assurance. Au terme de ce match de classement, les joueurs de Mohamed Saka ont courbé l’échine par 2 buts à 0. Ils se classent ainsi 4e et l’As Trésor la 3e place. Mais, cette place de 4e n’entache en rien la participation de l’équipe à cette édition. « Quand nous nous engagions, nous nous sommes promis de disputer 6 matchs et nous l’avons fait. C’est un premier objectif atteint. Le deuxième qui est aussi atteint est la visibilité de notre boite. Aujourd’hui, on connait ce qu’est Nobila Assurance », a-t-il précisé très heureux du rendement de ses poulains.

Ce que disent les participants :Pour sa part, le promoteur du tournoi, le président de l’Association Sacr, EricSèdjro, a remercié tous les responsables des structures qui ont accepté engager leur équipe dans le tournoi. « Il y a environ deux mois nous avions lancé la 13e édition de ce tournoi. Je voudrais remercier tous nos sponsors particulièrement le Fonds national pour le développement des activités de jeunesse et des loisirs (Fndajsl), Ingco Bénin (Cotonou/Calavi ), RoumihasQuinca, Peak, ONG Grandi, SBS, Sidérurgie, Partenaire Conseil, Mary House , Golden Academy et Boboe Restaurant qui ont bien voulu accompagner l’évènement », a déclaré le promoteur qui a salué le fair-play de l’ensemble des joueurs des différentes équipes qui ont pris part à cette édition du tournoi. « Je ne vais pas oublier les directeurs généraux qui nous font confiance chaque année en inscrivant leur équipe », a-t-il complété insistant qu’on peut se réjouir du bilan.

Cadre de brassage interprofessionnel, ce tournoi a réuni 12 équipes dont celle Presse Fc, depuis le 12 mars 2023. A souligner qu’à l’issue de cette édition, les regards sont déjà vers la prochaine édition. Puisque, le promoteur et équipe d’organisation ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Ils donnent d’ores et déjà rendez-vous à tous (joueurs, arbitres, sponsors, communicateurs et autres) pour une 14e édition mieux organisée et plus réussie.

Les récompenses

– La CNSS a obtenu le trophée de l’équipe Fair-play

– Prix de meilleur Dirigeant doté du trophée Marc Billeci: Directeur général Adjoint du Trésor

– Meilleur buteur: Marcos Eckdon (MTN, 4 réalisations)

– Meilleur gardien:Moustapha de la Représentation Libanaise

– Meilleur entraîneur: Paul Kouton(MTN)

– Meilleur joueur:Raoul Amoussou (MTN)

– 4e:Nobila Assurances (5 ballons)

– 3e : AS Tresor(4 ballons, des médailles et un trophée)

– Vice-champion:Représentation Libanaise (médailles, 2 ballons , un jeu de maillots, un bon d’achat à Ingco de 150.000 FCFA)

-Champion: MTN (4 ballons, des médailles, une petite Coupe à garder et une Grande à retourner, un jeu de maillots et un bon d’achat Ingco de 350.000 FCFA).

Anselme HOUENOUKPO