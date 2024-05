Protection des populations et préventions des écosystèmes : Le projet AdaptWAP se dote d’un Système d’Alerte Précoce Multirisques

Visits: 0

La photo de famille au terme de la cérémonie de lancement du SAP MR

Dans le but d’obtenir en priorité des informations fiables afin d’anticiper les actions à mener pour mieux protéger le Complexe W-Arly-Pendjari (WAP) et ses usagers, l’Observatoire du Sahara et du Sahel a mis en place un Système d’Alerte Précoce Multirisques. Cet outil de surveillance et de veille quotidienne a été lancé le mardi 7 mai 2024, au siège de Météo Bénin à Cotonou. C’était en marge de la 4ème réunion du Comité de pilotage du projet AdaptWAP. La cérémonie officielle de lancement du Système a été présidée par le conseiller Technique aux réformes du ministère du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement durable, Sévérin N’Sia. Il était entouré du Secrétaire exécutif de l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), Nabil Ben Khatra, et du Directeur général de l’Agence de la Météorologie du Bénin, Didier Kakpa.

Lors de la cérémonie, le président de l’Observatoire, Nabil Ben Khatra, a rappelé que le système d’alerte est une initiative conjointe de l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) et de ses partenaires, visant à améliorer les moyens de subsistance des populations et à renforcer la résilience des écosystèmes au sein du complexe impacté par les effets du changement climatique. Selon lui, ce système d’alerte ne représente pas uniquement un outil technique ou un ensemble de procédures, mais il est le symbole de l’engagement commun de toutes les parties prenantes envers la sécurité, la résilience et le bien-être des populations ainsi que du bien du WAP. « C’est un témoignage de notre détermination à agir ensemble pour faire face aux défis urgents liés au changement climatique », a-t-il déclaré avant d’ajouter que ce système d’alerte précoce permettra d’anticiper et de prendre des mesures préventives afin d’atténuer les impacts négatifs. À sa suite, le Directeur général de Météo Bénin, Didier Kakpa, a fait savoir qu’avec le système qui est mis en place, il est possible de prédire avec une confiance croissante la survenue et l’impact humanitaire de certains chocs climatiques et météorologiques. C’est alors qu’il a exhorté, en tenant compte des différentes crises naturelles auxquelles les pays (Burkina Faso, Niger et Bénin), et surtout les PARC W-Arly-Pendjari sont confrontés, les différents acteurs impliqués dans la gestion des risques et des catastrophes de chacun des pays à travailler pour l’atteinte de résultats, dans une synergie totale d’actions avec les gouvernements et à répondre de façon adéquate aux besoins humanitaires pour éviter une détérioration rapide de la situation des ménages les plus vulnérables.

Pour sa part, le conseiller du ministre du Cadre de Vie et des Transports béninois, Sévérien N’Sia, a rappelé que le Complexe W-Arly-Pendjari, patrimoine mondial de l’UNESCO, est un bien transfrontalier partagé entre le Niger, le Burkina Faso et le Bénin. Il est situé dans la zone de transition entre les savanes de la région soudanaise et de la région forestière guinéenne, et comprend le continuum le plus vaste et le plus important d’écosystèmes terrestres, semi-aquatiques et aquatiques de la ceinture de savanes d’Afrique de l’Ouest. Il sert de refuge à des espèces animales qui ont disparu ailleurs en Afrique de l’Ouest ou qui sont très menacées. Il accueille notamment la plus grande population d’éléphants d’Afrique de l’Ouest et la plupart des grands mammifères typiques de la région, tels que le lamantin d’Afrique, le guépard et le lion, pour n’en citer que quelques-uns. Il abrite également la seule population viable de lions de la région. Et c’est pour cette raison qu’il trouve important que l’observatoire se dote de ce système d’alerte. « C’est à juste titre que je salue le démarrage effectif de la composante 2 du projet Adapt WAP dont l’objectif est la conception et la mise en œuvre d’un système d’alerte précoce multirisques (SAP-MR) pour gérer les risques liés aux sécheresses, aux inondations et aux feux de végétation dans la région du Complexe », a-t-il laissé entendre.

Tout en invitant à l’entretien des matériels dédiés pour l’accomplissement de la mission, il a rassuré que le Ministère du Cadre de Vie et des Transports, en charge du Développement, jouera toute sa partition dans le suivi des activités du SAP-MR.