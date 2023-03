Institut français du Bénin: Les rendez-vous du trimestre en cours présentés

Vues : 4

Fabienne Bidou, lors de la présentation du programme

(Gangbé Brass Band pour ouvrir le bal)

On connait depuis la matinée de ce vendredi 31 mars 2023, les différentes dates des spectacles qu’organise l’Institut français du Bénin (Ifb) pour le compte des mois avril, mai et juin. La présentation de ce programme d’activités culturelles a été faite au cours d’un petit déjeuner de presse qui a mobilisé plusieurs journalistes. C’est Fabienne Bidou, la directrice déléguée de l’Ifb qui, avec les contributions des artistes tels que Athanase Dèhumon du Groupe Gangbé Brass Band, Rafiy Okefolahan (plasticien) et Rachelle Agbossou, directrice artistique de Walô Dance Center, a procédé à la divulgation du programme savamment concocté pour le plaisir des mélomanes et de l’art. On y retient que ce programme s’exécute dès ce samedi 1er avril 2023. Ceci à travers la production sur scène, à partir de 20h30, au théâtre de verdure de l’Ifb, du célèbre des orchestres de fanfare du Bénin, le Gangbé Brass Band (en guise d’ouverture des activités de ce trimestre). Le concert selon Athanase Dehumon va, une fois encore, montrer la richesse du répertoire dudit groupe qui s’est produit un peu partout à travers le monde soit pour des tournées ou pour des prestations dans les plus grands festivals de jazz et des collaborations des plus inédites.

Outre ce concert, Fabienne Bidou a annoncé que le public aura droit au récital des groupes Harmony’s Band, Assia Brass Band, Ayessi Brass Band, Ifè Brass Band, la Fanfare féminine Relp du Togo et Les Pépit’Arts du Bénin. Ce spectacle qui se tiendra le samedi 8 avril à partir de 18h00 toujours au Théâtre de verdure va démarrer par un carnaval qui partira de Terres Rouges à Cadjèhoun pour finir à l’Ifb en passant par Camp Guézo.

Voici le programme concocté pour ce trimestre

Anselme HOUENOUKPO