Réélection au poste de Président du Parlement: Les sociétés d’Assurance du Bénin félicitent Vlavonou

À la fin de l’audience, le chef de la délégation M. Edmond Dossou Bossou Président de l’ASAS-Bénin s’est confié à la presse en ces termes : « … Ce qu’il faut retenir de nos discussions c’est que les membres de l’ASAS-Bénin ont des risques qu’ils couvrent à l’Assemblée nationale ici et nous sommes venus discuter des préoccupations que l’institution pourrait avoir autour de ces risques-là. Nous sommes très satisfaits des échanges que nous avons eus avec l’autorité parlementaire. Ce dernier n’a pas manqué de nous donner des conseils dans notre gestion quotidienne des risques, dans notre gestion du social en République du Bénin, dans notre gestion des victimes d’accident de la route en République du Bénin. Donc il nous a donné beaucoup de conseils et je crois que les membres de l’ASAS-Bénin en tiendront grand compte à l’avenir… » a-t-il conclu.

