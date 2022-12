Comportements à avoir en période électorale : L’Odem sensibilise les journalistes

Vues : 2

L’Observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias (Odem) a convié les journalistes dans la soirée de ce jeudi 22 décembre 2022 à une séance d’échange et de sensibilisation sur les aptitudes à tenir pendant la période électorale. C’est l’expert en gouvernance et acteur de la société civile, Joël Atayi Guèdègbé qui a assuré la communication en présence du président par intérim de l’Odem René Adeniyi.

À la veille du lancement des campagnes électorales, l’Organe de l’autorégulation veut jouer son rôle d’éviter voire d’annihiler les dérives courantes dans le monde des médias en exhortant les journalistes à plus de professionnalisme lors des campagnes électorales comptant pour les législatives de janvier 2023. « Il vaut mieux prévenir que guérir », c’est ce qu’a laissé entendre le premier responsable de l’Odem à l’entame de sa communication. Selon lui, la presse aura un rôle important à jouer lors des prochaines élections pour la pérennisation de la paix dans le pays. Mais pour y arriver, René Adéniyi a conseillé aux journalistes de faire preuve de professionnalisme. Lors de sa communication, il a passé en revue certains articles du code de déontologie de la presse béninoise, et a exhorté les hommes des médias à s’en approprier au risque de tomber dans les griffes de la justice.

L’ancien membre de l’Odem Joël Atayi Guèdègbé, dans sa posture de doyen dans le domaine de l’information et de la communication a partagé maintes expériences avec les journalistes. Selon lui, il n’y a pas de liberté sans responsabilité, c’est pourquoi il a invité les hommes des médias à lire le code du numérique, le code de l’information et de la communication et surtout le code de déontologie.

La séance s’est déroulée dans une parfaite confraternité, ce qui a permis aux participants de poser leurs diverses préoccupations et d’apporter aussi des contributions.

Assise Agossa