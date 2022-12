Expérience Tèbè  au lancement de la campagne à Tchetti : « MPL rêve d’une expression forte de la démocratie»

Vues : 12

(Forte adhésion des leaders d’opinion au parti)

Expérience Tèbè, Président du parti Mouvement populaire de libération (Mpl)

De quoi s’agit-il : Le Président du parti Mouvement populaire de libération (Mpl), Expérience Tèbè en compagnie des membres du directoire du parti, a procédé au lancement officiel de sa campagne électorale comptant pour les législatives de janvier 2023 au Bénin. A cette occasion, plusieurs milliers de militants ont rués le village de Tchétti dans la Commune de Savalou le samedi 24 décembre 2022 pour changer le cap.

Qu’est-ce qui s’est passé : Cette cérémonie solennelle a démarré par une caravane guidée sur des principales artères de la ville pour finir sur le terrain de sport de l’école primaire publique d’Attiba à Tchetti. Expérience Tèbè et ses lieutenants du parti Mouvement populaire de libération (Mpl) ont parcouru la ville pour afficher leur présence afin de capter l’attention des populations sur la priorité des balayeurs quant à leur participation aux législatives de janvier 2023. Après la prière des dignitaires du culte endogène, une série d’intervention a été faite avec pour objet commun, le renouvellement de la classe politique béninoise en marge des législatives prochaines. Il s’agit du mot de bienvenu du comité d’organisation, du représentant des jeunes ; de la représentante des femmes assurée par Sérifatou Garba, suppléante du premier titulaire et les impressions des nouveaux adhérents. A l’issue de ces différentes interventions, ancien maire de Glazoué, Laurent Gnacadja et tête de liste du MPL dans la 10ème Circonscription électorale, a pour sa part, appelé à un vote sanction afin que soit restaurée, l’incarnation démocratique qu’a perdu le Bénin, depuis 2016 à l’avènement du régime de “la rupture“. « Nous sommes la vraie opposition. Nous allons au parlement pour corriger les lois liberticides, pour permettre le retour des exilés politiques, pour libérer les détenus politiques et pour décrisper l’atmosphère sociopolitique béninoise. C’est dans la paix que nous y parviendrons », a laissé entendre l’ancien maire sous le régime de Yayi.

Le Directoire du parti Mpl autour du président Tèbè

Ce qu’en dit Expérience Tèbè : A l’entame de son allocution, le nouveau maître politique des lieux, Expérience Tèbè s’est d’abord réjoui de lancer cette campagne sur la terre de ses ancêtres et de voir un monde de militants autour de lui. A l’entendre, il est descendu sur la terre de Tchetti pour présenter les fruits de sa lutte et recevoir les bénédictions de ses ancêtres. Il a félicité et salué le sursaut patriotique des hommes et femmes qui ont travaillé d’arrache-pied pour amener le parti à obtenir son récépissé définitif malgré les exigences et les contraintes rencontrées sur le parcours. Pour lui, le combat qu’il mène avec sa formation politique est un combat pour la liberté, pour la justice, pour la restauration de notre démocratie, et pour le mieux-être de tous. Expérience Tèbè a également invité tout le peuple béninois à barrer la voie à l’imposture et donc au parlement monocolore. « Nous devons éviter que notre démocratie ne soit plus jamais si rabaissée. Le Mouvement Populaire de la Libération (MPL) rêve d’une expression forte de la démocratie où la divergence aura sa place. Car la diversité d’opinion est la meilleure des choses qui puisse exister en démocratie », a-t-il notifié. Le président du parti des balayeurs, Expérience Tèbè a fait savoir que sa formation politique est prête pour la transition générationnelle au parlement grâce à ses vaillants jeunes. Il a ensuite rappelé l’objectif visé par le parti en allant aux élections. « Nous sommes outillés et aguerris pour un parlement où toutes les voix dissonantes peuvent faire écho, où le contrôle de l’action du gouvernement doit se faire pour le bonheur du peuple béninois qui a adopté la démocratie comme mode de gouvernance, où le débat doit être aussi de retour au parlement », a-t-il souligné. C’est l’occasion pour le leader de renvoyer ses lieutenants « de quartiers en quartiers, de villages en villages, de hameaux en hameaux, de maisons en maisons pour passer le message afin qu’au soir du 8 janvier 2023, il ne nous reste qu’à nous mettre au travail pour changer de cap ». Il a pour finir exhorté les militants du parti à la grande vigilance afin que leurs voix ne soient volées. En conséquence, il a proposé la mise en place d’une brigade anti-fraude.

Entre les lignes : Cette cérémonie officielle de lancement de campagne électorale a été marquée par des adhésions et ralliements au sein des balayeurs des leaders d’opinion et acteurs politiques des camps adverses.

Assise Agossa