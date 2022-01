Analyse de la situation socio-politique du Bénin: Soglo fait des révélations sur Yayi

Dans une déclaration qu’il a rendue publique le 13 janvier 2022 dernier, l’ancien maire de la ville de Cotonou et ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo a levé un coin de voile sur les problèmes qui gangrènent le pays. Il condamne fermement l’ancien président de la république Yayi Boni « d’avoir pris en otage le Bénin ».

L’ex maire de la ville de Cotonou et ancien président de la République ne cache pas son amertume sur la gestion passée du pouvoir d’Etat. Il accuse notamment l’un des anciens chefs de l’Etat Boni Yayi aurait mal agi sur plusieurs plans. Selon lui, Boni Yayi a « exploité à un moment donné à tort le pays et ceci de mèche avec son ami Patrice Taloné. Nicéphore Soglo poursuit en des termes encore plus durs : « Yayi Boni a utilisé Talon, qui a financé sa campagne électorale pour se faire de l’argent, après la plus vaste escroquerie financière de notre histoire, qui a ruiné le pays, avec 211 milliards 500 millions de francs CFA » a-t-il expliqué. A en croire le patriarche Nicéphore Soglo, Yayi Boni n’a pas hésité à livrer sur un plateau Armand Zinzindohoué ministre de l’intérieur et de la sécurité publique. Déjà cet acte barbare montre le caractère inhumain de Yayi Boni. Le désir insatiable financier de Yayi Boni l’a conduit à trahir encore son ami talon à qui il a promis de léguer la propriété de 10 usines au lendemain de sa victoire.

« Mais la boulimie financière de Yayi Boni a conduit, une fois encore, à la création de la SODECO avec les 10 usines de Coton de la SONAPRA. Il les a ‘’prêtées’’ à Talon qui a financé sa campagne électorale. Or Talon est un homme d’affaires de la trempe de Bolloré en France ou de Trump aux USA » a-t-il laissé entendre. Selon lui, le président Yayi Boni a nommé des lieux publics qui devraient normalement portés des noms de héros national. Il a donné l’exemple du stade qui a été baptisé, stade Mathieu Kérékou alors qu’il n’a rien apporté d’extraordinaire pour le pays. L’homme a suggéré le nom du roi Béhanzin qui a tenu tête à l’oppresseur par une lutte farouche acharnée contre des racistes, des barbares, des sanguinaires et est mort en héros.

Le règne de Yayi Boni à la tête du Bénin a assombri les institutions politiques et a ruiné le pays.

Assise AGOSSA (Coll.)