2e Forum des Athlètes du Bénin : Le Cnos Ben pour des sportifs béninois aux carrières réussies

Vue partielle des athlètes lors du lancement du forum

À l’instar du Comité international olympique, le Comité National Olympique et Sportif Béninois (Cnos Ben) a organisé la 2e édition du Forum des Athlètes du Bénin. C’était le Jeudi 22 décembre 2022, au Bénin Royal Hôtel de Cotonou. A ce rassemblement des athlètes des différentes Fédérations qui a pour but de leur permettre de réfléchir sur les problématiques les concernant, s’est tenu au tour du thème : ‘’Comment préparer sa carrière et son après carrière sportive ?’’. Organisé et animé par la commission des athlètes du Cnos Ben, le Forum des athlètes a réuni plus de 100 athlètes. Au lancement, le président du comité national Olympique, Julien Minavoa out en précisant l’intérêt que revêt cette organisation pour les athlètes a souligné que «le sport n’existe que parce qu’il y a des athlètes». C’est alors qu’il a déploré qu’ils ne soient pas toujours ceux que l’on voit diriger les opérations. «Malheureusement comme pour toute organisation, ce n’est pas toujours les acteurs à la base que l’on voit diriger les opérations. Mais comme c’est pour ceux qui sont dans le feu de l’action que tout se fait, il est bon de temps en temps qu’on retourne à eux et qu’on leur ouvre les opportunités afin qu’ils puissent vraiment contribuer au développement de ce pourquoi on travaille pour eux », a déclaré le président qui félicite l’initiative pour le rôle qu’il joue en permettant aux athlètes de faire des rencontres entre eux et d’échanger de leur problèmes. «Les athlètes, c’est toute une panoplie. Ils ne se connaissaient pas entre eux. C’est une opportunité qui leur est offerte à travers ce forum pour se connaître et pour dire quels sont leur besoin et dire comment est-ce qu’ils entendent qu’on conduise les affaires avec eux», a ajouté le président Julien Minavoa. Présent à ce rendez-vous, Carmine Bécoudé (athlète de tennis), Faycal Atchiba (handisport) et bien d’autres ont remercié le Cnos Ben pour l’initiative.

Anselme Houénoukpo