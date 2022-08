Phase 2 de la Relecture du code pénal : Vers l’amélioration des performances de la justice béninoise

Vues : 2

De quoi s’agit-il : La justice béninoise envisage l’amélioration de ses performances. A cet effet, le ministère en charge du secteur à travers la Direction des affaires pénales et des grâces (Dapg) a organisé à l’hôtel chez Théo de Possotomè, dès le lundi 8 août 2022, la seconde phase de l’atelier de relecture du code de procédure pénale. Cette relecture par le Ministère de la Justice et de la Législation (Mjl) se tient avec l’appui technique du Projet d’appui à l’amélioration de l’accès à la justice et de la reddition des comptes phase 2 (Paaajrc II). Les travaux entrant dans le cadre de cette opération vont durer 5 jours. Ils connaissent les participations du Directeur de cabinet du Ministère de la justice et de la législation, Michel Adjaka, des membres du cabinet du Ministère de la justice et de la législation, des présidents des cours d’appel, de même que les procureurs généraux près desdites cours, des chefs de juridiction et de parquet, des commissaires de police en leur rang, grade et qualité, des Officiers de police judiciaire (Opj), des chefs d’unités de la Direction générale de la Police républicaine, des avocats, des professeurs de droit, des membres de l’équipe du Projet d’appui à l’amélioration de l’accès à la justice et de la reddition des comptes phase 2 (Paaajrc II) et également des cadres du Ministère de la justice.

Entre les lignes: Au cours de ces assises, les participants ont pour tâche d’examiner, tant sur la forme que sur le fond, le document de procédure pénale qui n’est rien d’autre qu’un recueil de textes juridiques ayant pour fonction d’organiser les étapes d’une procédure pénale et de le réadapter à la situation. Révisé, ce document va contribuer à l’amélioration de la performance et de l’efficacité du secteur de la Justice sur toute l’étendue du territoire national. Et c’est pourquoi, il est demandé aux participants de rester très appliqués durant les travaux afin de ne rien occulter et de livrer un document qui sera efficace pour l’exécution de la procédure pénale au Bénin.

Par ailleurs : Cet atelier va prendre fin le vendredi 12 août 2022.

Anselme HOUENOUKPO