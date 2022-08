Vie des partis politiques : Le mariage UP-PRD annoncé le  20 août à Porto-Novo

Vues : 2

Me Adrien Houngbedji et le Professeur Joseph Djogbénou

Tout va très vite dans les discussions entamées depuis peu par les responsables des deux partis en prélude à leur union. Ce mercredi, en recevant des membres des Sections du Parti du renouveau démocratique d’Avrankou, d’Adjohoun, de Bonou, de Dangbo et un collège d’Imams de la ville capitale Adrien Hougbédji, président du Parti pour le renouveau démocratique (Prd) s’est empressé de dévoiler la date et le lieu où sera officialisé le mariage. Ce sera, à le croire, le samedi 20 Août prochain au Stade Charles De Gaulle de Porto Novo. Une fois mis sous les fonts baptismaux, le nouveau parti aura pour siège, l’actuel siège du parti du renouveau démocratique, selon ses mêmes confidences. Il reste que l’ancien président de l’assemblée nationale s’est abstenu de livrer la nouvelle appellation du parti qui naîtra de cette union. « Nous avons plus de chance d’accéder au pouvoir en évoluant dans un grand parti politique que si nous évoluons seuls. C’est ma vision à long terme. Mais à court terme, nous avons les élections législatives » a soutenu Adrien Houngbédji, tentant ainsi de justifier les raisons de cette brusque fusion entre le Prd et l’Union progressiste à l’étonnement général de plusieurs milliers de militants des deux côtés ainsi que des observateurs de l’actualité politique nationale. Dans le cadre de la consultation de la base sur le projet de création d’un nouveau parti politique par le mis en commun des actifs du parti UP et du parti PRD, le président Adrien Houngbédji recevait ce mercredi 10 août 2022 les membres des Sections du Parti du renouveau démocratique d’Avrankou, d’Adjohoun, de Bonou, de Dangbo et un collège d’Imams de la ville de Porto-Novo.

Christian Tchanou