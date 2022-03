Sur décision de ses paires de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’organisation sous-régionale: Talon plébiscité à la présidence de l’UEMOA

Le président de la République du Bénin, Patrice Talon

A la faveur du double sommet Cedeao-Uémoa tenu le vendredi 25 mars dernier à Accra au Ghana, Patrice Talon a été désigné par ses pairs à la tête de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). La nouvelle a été annoncée ce samedi par le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération, Aurélien Agbenonci, lors d’un point de presse qu’il a animé à la salle Fleuve Jaune de son ministère. Organe suprême de l’Union, la Conférence a pour attribut principal de définir les grandes orientations de la politique de l’Union. Elle se réunit en session ordinaire au moins une fois par an et peut tenir plusieurs sessions extraordinaires. A en croire Aurélien Agbénonci, c’est la première fois que le Président Patrice Talon, en dépit de toutes les demandes de ses pairs par le passé, accepte de prendre la tête d’une Institution sous régionale, parce qu’il a toujours souhaité se consacrer aux priorités nationales. “Cette désignation vient couronner ses inlassables efforts tant au plan national que régional. Il a œuvré activement en faveur de l’intégration régionale, dans la gestion de certains dossiers sensibles, la réforme du FCFA, le financement de la lutte antiterroriste, la gestion de la dette, les conditions d’octroi des prêts aux pays comme les nôtres, mais cette désignation est aussi et surtout liée aux performances économiques que réalise le Bénin ces dernières années” a laissé entendre le patron de la diplomatie béninoise.

Avant d’accepter de prendre la Présidence de l’Uemoa, Patrice Talon a posé une condition, celle de faire coïncider le pays qui détient la Présidence du Conseil des Ministres, avec le pays qui détient la Présidence de la Conférence des chefs d’État et de Gouvernement. Une réforme qui a pour objectif essentiel de faciliter la cohésion dans la définition et la célérité dans la conduite des grandes orientations politiques de l’Union. Chose acceptée par les autres Chefs d’État et qui remet ainsi en place, le Ministre de l’Économie et des Finances béninois, Romuald Wadagni. «Le mandat du Président Patrice Talon sera placé sous le signe d’une volonté de réformes, d’une bonne gouvernance assumée, dans un esprit de concertation permanente avec les autres Chefs d’État. Son intention n’est pas de donner des leçons à qui que ce soit, mais de rechercher des solutions appropriées pour les progrès dans la sous-région », a souligné à ce point de presse, Aurélien Gbénonci.

Le Chef de l’Etat Patrice Talon et ses pairs, au niveau de l’espace Cedeao n’ont pas manqué de prendre également de nouvelles décisions en ce qui concerne des pays qui connaissent des tensions politiques depuis peu, notamment le Mali, la Guinée et le Burkina-Faso. C’est ainsi que pour le cas du Mali, ils ont noté que la situation sécuritaire et humanitaire continue de se dégrader avec les attaques de groupes terroristes causant des victimes militaires et civiles. La conférence a décidé de maintenir les sanctions prises le 9 janvier 2022, de poursuivre le dialogue en vue d’arriver à un accord qui permettrait la levée progressive des sanctions. Si par ailleurs pour le cas du Burkina-Faso, la conférence des Chefs de l’Etat et de gouvernement de la Cedeao a exprimé sa profonde préoccupation par rapport au maintien en détention de l’ancien président Roch Marc Christian depuis le coup d’Etat et ce, malgré plusieurs demandes pour sa libération, il a été décidé de nommer un Médiateur pour ce pays, pour faciliter le dialogue entre toutes les parties prenantes et assurer une transition réussie.

Christian TCHANOU