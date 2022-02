Libre circulation des personnes et des biens : Les certificats Covid-19 du Bénin reconnus par l’UE

Les certificats Covid émis par le Bénin sont déclarés équivalents aux certificats numériques Covid de l’UE. C’est la décision rendue publique le mercredi 16 février 2022 à Bruxelles (Belgique) et publiée au Journal officiel de l’Union par la Commission de l’Union Européenne. Cette reconnaissance vient confirmer les efforts consentis par le Bénin dans la lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus et également, faciliter l’exercice du droit à la libre circulation des voyageurs au sein de l’Union Européenne. A travers cette décision de la Commission, le Bénin est désormais connectée au cadre de confiance pour le certificat COVID numérique de l’UE établi par le règlement (UE) 2021/953. Il faut rappeler que le 31 décembre 2021, la République du Bénin a fourni à la Commission Européenne des informations détaillées sur la délivrance de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement conformément au système intitulé «système de certificat COVID». Elle a informé la Commission qu’elle considérait que ses certificats COVID-19 sont délivrés conformément à une norme et à un système technologique qui sont interopérables avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permettent de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats. À cet égard, elle a informé la Commission que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement qu’elle délivre conformément au «système de certificat COVID» contiennent les données visées à l’annexe du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19. Le 4 février 2022, à la suite d’une demande de la République du Bénin, la Commission Européenne a effectué des tests techniques, dont il ressort que les certificats COVID-19 de vaccination, de test et de rétablissement délivrés par la République du Bénin sont conformes à un système, le «système de certificat COVID», qui est interopérable avec le cadre de confiance établi par le règlement (UE) 2021/953 et qui permet de vérifier leur authenticité, leur validité et leur intégrité. La Commission a également confirmé que les certificats de vaccination contre la COVID-19 délivrés par la République du Bénin conformément au «système de certificat COVID» contiennent les données nécessaires.

Rastel DAN