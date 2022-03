Reconnaissance d’existence légale du parti LNA: Théophile Yarou annonce de bonnes perspectives pour les législatives de 2023

Théophile Yarou, président du LNA

Le parti « La Nouvelle Alliance » dirigé par l’ancien ministre Théophile Yarou, rejoint désormais le cercle des formations politiques en règle au Bénin depuis l’adoption d’une nouvelle charte des partis. Deux (02) exemplaires du journal officiel 133 année numéro 06 du 15 mars 2022 ayant publié le récépissé provisoire du 07 mars 2022 délivré au parti, ont été transmis à travers une lettre du ministère de l’intérieur en date du 21 mars 2022. Cela donne définitivement acte de la constitution du parti politique. Au lendemain de l’obtention du récépissé définitif de son parti, Théophile Yarou a exprimé ses sentiments et dévoilé les enjeux et défis prochains du parti. Il s’est d’abord réjoui que La Nouvelle Alliance puisse désormais participer à l’animation de la vie politique de notre pays. « C’est un sentiment de joie et de satisfaction, mais également un sentiment de responsabilité. Par ce précieux document, je viens ainsi d’être consacré comme un acteur majeur de la vie politique de notre pays », s’est-il réjoui. L’enjeu, selon lui, c’est de confirmer leur leadership à travers la participation aux prochaines élections législatives. « C’est un défi majeur qui est à notre portée. C’est pourquoi, dès le lendemain de l’obtention de notre récépissé provisoire, le bureau exécutif national s’est réuni au siège du parti pour définir la stratégie et asseoir une organisation efficace qui nous permettra de prendre part effectivement à cette élection et en sortir victorieux », a-t-il dit. Il invite le peuple béninois et ses militants à faire confiance au parti LNA et à son projet de société qui est centré sur le développement du capital humain, la justice sociale, la liberté et l’égalité à travers notamment la mise en place de systèmes de régulation ayant pour but d’établir une concurrence équilibrée et des politiques de redistribution visant à accroître les capacités de chaque béninois. « Nous appelons le peuple béninois, a d’ores et déjà pensé à soutenir le parti LNA en vue de porter plusieurs de ses candidats à l’assemblée nationale », a lancé Théophile Yarou. Il faut rappeler que La Nouvelle Alliance n’est aujourd’hui ni un parti de l’opposition politique, ni un parti de la mouvance présidentielle, encore moins un parti centriste. A la différence des bords politiques existants, le positionnement du parti est fait exclusivement sur la base idéologique social-libéralisme. Comme tout autre parti politique, LNA a pour objectif principal de « conquérir et exercer le pouvoir d’État ». La création du parti LNA est une initiative de plusieurs personnalités politiques, démissionnaires de la Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE). Dans le Bureau Exécutif national, on note la présence remarquable de Kouchadé Adéyèmi Clément au poste de Vice-président; Faton de-Laure Laurent, Secrétaire général et Gbédji Afia Christine Epouse Vyaho, au poste de Trésorière générale.

Alban Tchalla