Programme national d’alimentation: Les cantines scolaires élargies à toutes les écoles du Bénin

Le gouvernement de la république du Bénin œuvre pour la prolifération et l’exécution du programme national d’alimentation scolaire. Cette décision a été prise en conseil des ministres de ce mercredi 19 janvier 2022.

La mise en place des cantines scolaires en République du Bénin a permis de réduire le taux d’abstentionnisme et de décrochage scolaire. Ce nouveau programme adopté par le gouvernement a pour vocation de contribuer à la « démocratisation de l’éducation en favorisant l’égalité des chances, le maintien des enfants à l’école, l’amélioration des taux d’inscription ainsi que la lutte contre les carences nutritionnelles. Il concerne surtout le milieu rural de même que les zones confrontées à des difficultés d’accès à l’école ». Le gouvernement s’est vu satisfait du taux d’installation de cantines fonctionnelles dans les zones rurales. Il poursuit dans la même vision d’étendre l’alimentation scolaire à d’autres écoles pour atteindre les 100% de couverture, afin de maintenir cette tendance à la hausse des taux de scolarisation, de rétention et de régularité des apprenants. Pour atteindre cet objectif, le conseil a instruit Romuald Wadagni, Ministre de l’Economie et des Finances à prendre des dispositions, dans le cadre d’une collaboration avec le Programme alimentaire mondial, les ressources nécessaires qui s’élèvent à la somme de 153.850.098.105 FCFA pour les cinq prochaines années scolaires, soit 15.623.210.000 FCFA pour assurer l’extension du programme au cours de l’année scolaire 2021-2022, 31.241.510.000 FCFA pour 2022-2023 puis 29.010.000.000 FCFA pour chacune des trois années suivantes. Le conseil a cependant signalé des cas de détournement de vivres dans des écoles de certaines communes et instruit le Ministre à prendre les dispositions idoines pour que les responsables soient sanctionnés.

Assise AGOSSA (Coll.)