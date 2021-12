Amélioration des conditions d’enseignement à Cotonou: Le Conseil communal s’engage pour la rénovation des écoles

Après le lancement de la première vague de construction d’une série de modules de classes au profit des écoles primaires publiques de Cotonou et dans le même élan d’offrir aux apprenants de meilleures conditions d’étude en vue d’assurer une relève de qualité, le Conseil Municipal sous l’égide du Maire Luc Sètondji Atrokpo, a encore lancé une deuxième vague de réhabilitation des infrastructures scolaires. Il s’agit de la réfection de 29 modules de classes dans 27 différentes écoles primaires publiques. Les interventions des services techniques prennent en compte la reprise des charpentes, des formes de dallage, et bien évidemment des toitures afin d’empêcher l’infiltration des eaux de pluie dans les salles. Il est également question de la réparation des fenêtres, des portes pour une meilleure sécurisation des apprenants, sans oublier l’éclairage des salles. D’un coût total estimé à Cent soixante-treize millions (173 000 000) de nos francs entièrement financé sur le budget communal, ce projet est initié en réponse aux demandes envoyées par les écoles, aux propositions des chefs d’arrondissements, et également aux grognes et constats effectués par les équipes de la Municipalité sur le terrain. Le suivi de ces travaux est rigoureusement assuré par les services techniques de la Mairie afin de permettre aux entreprises non seulement de respecter les clauses contractuels, mais aussi et surtout de procéder à la livraison des infrastructures dans les délais impartis.

Rastel DAN