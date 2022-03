JIF 2022 par les femmes de la mairie de Cotonou: Luc Atrokpo félicite le personnel féminin et l’exhorte à redoubler d’efforts

Le Maire Atrokpo en réjouissance avec le personnel féminin de la municipalité

En marge de la célébration de la journée internationale de la femme, le personnel féminin de la mairie de Cotonou s’est retrouvé le vendredi 11 mars 2022 à la plage de Togbin, pour une partie de réjouissance. Organisée dans le cadre de la célébration de l’édition 2022 de la Journée Internationale des Droits des Femmes, cette réjouissance a connu la présence du Maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo, de la Troisième Adjointe au Maire Irène Béhanzin, de l’Adjoint au Maire Chef du 9ème arrondissement Augustin Houessinon et de plusieurs cadres de l’administration municipale. Une occasion pour ces dernières d’exprimer leur reconnaissance et leur gratitude au Maire de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo et au conseil municipal, pour tout ce qu’ils font en vue de leur offrir de meilleures conditions de travail. S’adressant aux femmes, le Maire Luc Sètondji Atrokpo a exprimé sa satisfaction vis-à-vis des efforts qu’elles déploient au quotidien pour l’atteinte des objectifs fixés par la Municipalité. Il n’a pas manqué de les appeler à redoubler d’ardeur pour mieux répondre aux sollicitations des Cotonoises et des Cotonois. C’est pour cette raison que le locataire de l’hôtel de ville de Cotonou a déclaré que « tant qu’il reste à faire, rien n’est fait ».

Assise AGOSSA (Coll.)