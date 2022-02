Mairie de Cotonou: Luc Atrokpo encourage les initiatives révélatrices pour la ville

Les échanges entre le président Romuald Hazoumè et le maire de la ville de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo

Le Maire Luc Sètondji Atrokpo, ne cesse d’affirmer son soutien aux actions qui révèlent la ville de Cotonou. Il l’a encore démontré à ses hôtes reçus en audience, à son cabinet, ce mercredi 23 février 2022. Le tout premier a été le Président de la Fédération Béninoise de Cyclisme(FBC), Romuald Hazoumè. Cette rencontre a permis aux deux personnalités d’échanger sur les préparatifs entrant dans le cadre de l’organisation du Tour cycliste du Bénin doté du grand prix de la ville de Cotonou, organisé par la Fédération Béninoise de Cyclisme dont le top sera donné à Cotonou le 8 mai prochain. L’Autorité municipale a rassuré son hôte que la municipalité jouera pleinement sa partition pour la réussite de ce grand rendez-vous sportif. Une compétition à laquelle prendront part plusieurs cyclistes de nations diverses et qui vise à valoriser l’image de notre capitale économique et révéler les valeurs de notre pays.

Le second hôte du Maire était Kèmi Fakambi, Directrice Générale de Solidarité Entreprises Nord Sud Bénin (SENS-Bénin). A la tête d’une délégation composée d’entrepreneurs du réseau B’EST (Bénin Entreprendre Solidaire avec les Territoires), Kèmi Fakambi a présenté à l’édile de Cotonou, un programme qui accompagne la création et le développement d’entreprises solidaires mettant l’accent sur la production, la transformation, la commercialisation et l’utilisation des produits locaux sains et naturels. Lequel programme a démarré par le Département des Collines en 2015 et a étendu ses activités quelques années plus tard dans le zou grâce à la volonté, au leadership et surtout à l’appui considérable du Maire Luc Sètondji Atrokpo alors Président de la Communauté des Communes du Zou (CCZ). Cette délégation est donc venue présenter au Maire les fruits et les progrès considérables enregistrés par ce programme dans le Zou. Ils ont saisi l’occasion pour remercier et féliciter l’autorité municipale pour son appui qui leur a permis d’atteindre leurs objectifs. Ils ont également sollicité son soutien dans le cadre des différentes activités qu’ils ont programmé à Cotonou et dans l’atlantique. Un feedback qui a ravi Luc S. Atrokpo. « Solidarité Entreprises Nord Sud (SENS) accomplit un travail intéressant qui force mon adhésion », a fait savoir le Président du Conseil Municipal de Cotonou. Il leur a renouvelé son assurance de les accompagner davantage afin que les produits locaux soient mieux valorisés.

Rastel DAN