Actes de vandalisme à l’UAC: Le Président de l’UNSEB placé en garde à vue

Julien Affovoh n’est plus libre de ses mouvements. Le président de l’Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin (UNSEB) a été interpellé dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 décembre 2021 par la police républicaine. Le président de l’organisation estudiantine est gardé à vue au commissariat central d’Abomey-Calavi. Son interpellation intervient une semaine après la bagarre sanglante entre membres de l’UNSEB et de la Fédération nationale des étudiants du Bénin (FNEB), le mardi 14 décembre dernier. La ministre en charge de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan, avait fustigé ces actes qui n’honorent pas les organisations estudiantines et promis que leurs auteurs ne resteront pas impunis.

Rastel DAN