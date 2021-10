Mise en œuvre du PAG à Abomey-Calavi: Le maire Ahouandjinou félicite Patrice Talon

Le Maire de la Commune d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou

D’ici la fin de l’année 2021, les 500 premiers logements inscrits au programme d’action du gouvernement seront rendus disponibles et prêts pour usage. Le constat de l’évolution des travaux a été fait le lundi 04 octobre dernier par une délégation conduite par le ministre du cadre de vie et du développement durable, Didier José Tonato. Admiratif et très content, le maire de la commune d’Abomey-Calavi Angelo Ahouandjinou exprime sa reconnaissance au président Patrice Talon.

« Ouèdo est en train de connaître une transformation. Et la commémoration du 36ème anniversaire de l’habitat me donne l’occasion d’adresser mes vives félicitations, au nom de toute la population, au gouvernement et à son chef, l’architecte des temps modernes. Nous sommes en joie. Nous avons vu les logements en construction. Ce n’est plus un projet, c’est devenu réalité, et le coût de cession est à la portée de tout le monde avec la possibilité d’un paiement mensuel.» C’est en ces termes que le maire de la Commune d’Abomey-Calavi, Angelo Ahouandjinou a exprimé sa joie et sa reconnaissance au président Patrice Talon au constat de l’évolution du chantier des logements sociaux à Ouèdo, l’un des arrondissements de la commune d’Abomey Calavi. Pour la petite histoire, 11 000 logements sont en construction sur un domaine de 235 ha dans cet arrondissement de la Commune d’Abomey-Calavi. Déjà de loin, des bâtiments de type F4, trônent sur le site. Selon José Tonato, ministre du Cadre de vie et du développement durable, « les 500 premiers logements seront disponibles et commercialisés d’ici décembre 2021 ». Globalement, le financement du programme de Ouèdo est bouclé et les travaux suivent leur cours, selon Moïse Achille Houssou, directeur général de Simau, maître d’ouvrage. Le domaine de 235 ha est réparti en lots. Et sur le premier lot, 3 035 logements sont déjà construits sur financement de la Boad, 1 600 logements sont réalisés en ce qui concerne les gros œuvres. Les infrastructures d’accompagnement sont prévues sur le domaine et des emplacements sont réservés, entre autres, à la pharmacie, l’école, des centres de santé, le commerce, des églises, mosquées, et des marchés de proximité. La viabilisation primaire est réalisée à 98 %. « Tous les réseaux sont enterrés. Nous avons amené de l’eau, de l’électricité, la fibre optique. L’acquéreur a directement son compteur d’eau, d’électricité et le point d’arrivée de la fibre optique. Les difficultés sur le premier lot ont engendré des retards. Nous estimons que d’ici 2024, voire début 2025, nous allons finir totalement ces logements, mais nous n’attendrons pas cette échéance avant de commercialiser, ni de procéder à la livraison aux acquéreurs», ajoute Moïse Achille Houssou. « Ce que nous avons vu confirme que le Pag reste un programme ambitieux mais réaliste puisque tout se traduit dans les faits. Lorsqu’on a lancé ce programme de 20 000 logements, il y avait beaucoup d’incrédules. Aujourd’hui, on est sûr que très bientôt, nous aurons des logements accessibles aux Béninois qui ont un revenu moyen », a laissé entendre Jean-Claude Codjia, préfet de l’Atlantique. Il est important de préciser que le montant minimum pour acquérir ces logements est de 16 millions de FCFA avec la possibilité d’un paiement mensuel à raison de 80 000 francs Cfa le mois. Ce sera pour ainsi dire, un pas significatif dans la mise en œuvre de la promesse de 20000 logements sociaux faite par le gouvernement du président Patrice Talon au peuple Béninois.

Yannick SOMALON