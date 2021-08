Décisions de groupements de femmes et de jeunes: Adhésion massive à l’UDBN ce samedi

Le parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) a enregistré ce samedi 31 juillet 2021, veille de la fête de l’indépendance, l’adhésion de plusieurs groupes de femmes et de jeunes au parti. C’était au cours d’une cérémonie qui a eu lieu au siège du parti à Dèkoungbé en présence des responsables du parti. La preuve que l’UDBN de Claudine Prudencio est un parti dynamique résolument et définitivement engagé pour la promotion des femmes et des jeunes.

Venus de plusieurs régions de la partie méridionale du pays: les communes de la 6ème circonscription électorale, du Mono et de plusieurs arrondissements du Littoral, ces regroupements de femmes et d’hommes ont fait leur adhésion au parti des Amazones et des jeunes. Une opération d’enrôlement qui marque l’intérêt grandissant des masses ouvrières pour l’Union Démocratique pour Bénin Nouveau. Un enracinement populaire qui laisse voir le travail colossal de souterrain qu’abat l’UDBN au cœur de la société pour que ceux qui, depuis toujours, ont été laissés en marge de l’action politique, aient désormais droit à la parole.

Cette activité d’adhésion populaire qui s’est déroulée sous la supervision du Comité de Gestion du parti prouve à suffisance que l’UDBN est au-dessus de toutes les petites polémiques inhérentes d’ailleurs à toute formation politique et est résolument tourné vers l’avenir. Son objectif et son leitmotiv aujourd’hui sont de travailler pour envoyer le plus grand nombre de militants à l’Assemblée nationale et dans les instances de décision et leur permettre d’avoir le mot à dire dans la gestion des affaires de notre pays. La Présidente d’honneur du parti, Madame Claudine Affiavi Prudencio, a su montrer avant son départ de la tête du parti que le véritable combat d’émancipation politique, ce n’est pas seulement dans les déclarations, mais qu’on le mène aussi et surtout dans la masse; ceux-là qui donne de la légitimité à la formation politique.

Wandji A.