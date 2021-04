Présidentielle du 11 avril 2021: L’UDBN parle de son succès lors de cette campagne électorale

Le professeur Fanny Hounkponou

Directrice de campagne du parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) pour l’élection présidentielle du 11 avril prochain, le professeur Fanny Hounkponou a été reçue sur l’émission Actu Matin de la chaîne de télévision canal 3 le jeudi 8 avril 2021. Occasion pour elle, de livrer les dessous du succès que connaît le parti UDBN que préside, Claudine Afiava Prudencio, la seule femme présidente de parti actuellement au Bénin. A l’en croire, tout est mis en œuvre par le parti sous la houlette de sa Présidente pour que la mobilisation soit aussi massive. « Cette période de campagne est donc un moment de joie, un moment de festivité et l’apothéose sera totale au soir du 11 avril prochain », dira l. ‘invitée de Christian Adandédjan, le professeur Fanny Hounkponou. Elle déclinera ensuite l’Armada d’actions posée sur le terrain par l’UDBN en ce temps de campagne. De grands meetings de proximité et à l’échelle nationale, des caravanes à Cotonou et dans plusieurs autres localités, de mégas concerts sur lesquels prestent les vedettes les plus en vogue du moment au Bénin sont entre autres les stratégies de mobilisation mises en branle. Mais le parti prend également part aux meetings du Président de la République comme à Ouidah et à d’autres escales du cortège présidentiel. La directrice de campagne réaffirme le soutien sans faille de l’UDBN et de sa présidente Claudine Affiavi Prudencio au duo Talon-Talata qui entendent déployer toutes les forces pour le plébisciter le 11 avril dans les urnes.

A la question de savoir pourquoi tant de dévouement, tant d’engagement pour le duo Talon-Talata, madame Fanny Hounkponou répond avec clarté et perspicacité «La présence du chef de l’État au troisième congrès ordinaire de l’UDBN est le signe évident de la reconnaissance par la première autorité du soutien franc sans faille que le parti des Amazones et des jeunes apporte à sa vision de développement», et de renchérir «L’UDBN regorge de cadres compétents prêts à accompagner le Chef de l’État dans sa mission républicaine après la victoire sans appel que nous prévoyons pour le 11 avril s’il en exprimait le désir».

Elle est revenue par ailleurs sur les réalisations du quinquennat finissant et fait l’heureux constat que l’épanouissement des femmes et des jeunes y occupe une place importante. Le micro crédit Alafia avec ses nombreuses facilités, la construction de marchés modernes, l’assurance maladie pour tous comme on le voit dans les pays développés, la discrimination positive au profit des femmes qui permettra pour la prochaine législature d’avoir au moins 24 femmes à l’Assemblée nationale, ce qui est inédit dans notre pays, les 22 stades construits auxquels s’ajouteront 20 nouveaux sont une aubaine pour les jeunes, la réorientation de l’école béninoise vers la formation technique et professionnelle pour faire face au problème de chômage et du sous-emploi des jeunes. Elle finira son intervention en lançant encore un appel à la mobilisation générale au profit du duo Talon-Talata afin qu’un ko de 98,5% vienne consacrer la victoire le 11 avril au soir.

Yannick SOMALON