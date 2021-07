Vie des partis politiques: Sylvie De CHACUS déchargée de la présidence de l’UDBN

Désignée àla tête du parti il y a quelques semaines seulement, Mme Sylvie De CHACUS a été déchargé de la présidence du parti le samedi 24 juillet 2021 lors d’une rencontre urgente de la direction du parti, élargie aux autres instances. Cette rencontre a eu lieu à l’Infosec de Cotonou en présence des membres du Bureau Exécutif National (BEN), l’Ecole Politique du parti, les Présidents des Commissions, les Délégués des Coordinations départementales, des Coordinations communales, les Conseillers politiques, la Cellule de veille stratégique, la Cellule de Communication et le Porte-parole. En effet, Sylvie De CHACUS n’est plus la présidente du parti UDBN. En remplacement de l’actuelle présidente d’honneur, Claudine Afiavi Prudencio, Sylvie De Chacus n’aura fait qu’un mois à la tête du parti avant d’être déchargée. Les raisons évoquées par le conseil sont liées à un certain nombre de situations préjudiciables à la vie du parti dont se sont plaints, en premier lieu, beaucoup de Coordonnateurs et des membres de plusieurs instances dirigeantes du parti. Au terme des échanges, le Haut Conseil a décidé de décharger Mme Sylvie De Chacus de ses fonctions de Présidente de l’UDBN. Un comité de gestion transitoire a été mis sur pied. Il est composé de cinq membres désignés par les responsables du parti. Il s’agit de Mme Anastasie Oba Chabi Maforikan ; Mme Christine Ahouandjinou Zinsou ; Monsieur Barthélémy Godonou ; Mme Damienne Kingnidé Prudencio épse Bouraïma et Mme Reine Dokponou.

Mme Sylvie De Chacus a été désignée présidente du parti UDBN le 16 juin 2021. Elle a remplacé la fondatrice du parti Claudine Afiavi Prudencio, désormais présidente d’honneur du parti.

Lire l’intégralité du communiqué du parti.

COMMUNIQUÉ UDBN

Le Samedi 24 Juillet 2021, s’est tenue à l’Infosec de Cotonou, une séance convoquée par le Haut Conseil du parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (U.D.B.N). Cette séance a été élargie aux autres instances du parti, notamment, le Bureau Exécutif National (BEN), l’Ecole Politique du parti, les Présidents des Commissions, les Délégués des Coordinations départementales, des Coordinations communales, les Conseillers politiques, la Cellule de veille stratégique, la Cellule de Communication et le Porte-parole.

Les Délégués à cette séance se sont penchés sur un certain nombre de situations préjudiciables à la vie du parti dont se sont plaints, en premier lieu, beaucoup de Coordonnateurs et des membres de plusieurs instances dirigeantes du parti.

Après avoir écouté les différents acteurs impliqués dans les actes jugés complètement contraires aux textes du parti, et après de riches débats, les membres du Haut Conseil ont tenu une concertation avec les Conseillers politiques présents. Tout ce processus a fini par le huis clos et la décision du Haut Conseil, de prendre une importante mesure conservatoire ; celle de décharger Mme Sylvie De CHACUS de ses fonctions de Présidente de l’UDBN.

Par la même occasion, un comité de gestion transitoire a été mis sur pieds (en lieu et place de la présidence de l’UDBN) et est composé de cinq (05) membres choisis parmi les responsables du parti:

1. Mme Anastasie Oba Chabi Maforikan

2. Mme Christine Ahouandjinou Zinsou

3. Mme Damienne Kingnidée Prudencio Bouraïma

4. Monsieur Barthélémy Godonou

5. Mme Reine Dokponou.

Le Haut Conseil appelle les militantes et militants de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau au calme et à la sérénité.

Il félicite les membres des Coordinations et des militants à la base pour leur vigilance dans la préservation des acquis de notre famille politique commune.

Vive l’UDBN, le parti de l’Avenir !

Cotonou, le Samedi 24 Juillet 2021

Yannick SOMALON