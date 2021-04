campagne pour le duo Talata-Talon pour le Scrutin présidentiel du 11 avril: L’Udbn draine l’électorat de Womey -Sodo et du grand Godomey-Togoudo

La délégation de la présidente Claudine Prudencio saluant la grande foule qui s’est mobilisée pour la victoire prochaine du duo Talon Talata.

Malgré les tensions dues aux soulèvements observés un peu partout au Bénin, la présidente de l’UDBN, a pris le gros risque d’aller sur le terrain ce 06 avril 2021 pour confirmer son engagement, sa détermination et son souci majeur de faire gagner au premier tour, son idole, le duo Talon-Talata au soir du scrutin présidentiel du 11 avril prochain. En effet, c’est une gigantesque foule des grands jours qui a accueilli la délégation de la présidente de l’UDBN, Claudine Prudencio et tout son staff dans l’après-midi du 06 avril 2021 à Togoudo et Womey. A chaque étape, le message naturellement était sans ambages. C’était d’ailleurs plus facile avec l’attraction que constitue la coqueluche de la jeunesse béninoise Nikanor qui ne passe plus une journée loin de la présidente Claudine Prudencio dans ces périples de la campagne. La star, tout en chanson, est venu démontrer une fois de plus, comment la dynamique doit pouvoir continuer. Tout le répertoire y est quasiment passé avec point d’orgue, le fameux « Togan Djèwé» qui secoue les foules actuellement dans le cadre dans cette campagne électorale. L’objectif de la présidente Claudine Prudencio, est resté le même : faire du 100% d’abord à Godomey, 98,5 % dans la 6ème circonscription électorale et sur toute l’étendue du territoire pour le compte du Duo Talon Talata. Ce qui pour elle est bien possible car, du siège de campagne de l’UDBN sise à Dekungbe Jusqu’à Womey, le cortège de l’UDBN conduite par Claudine Prudencio a drainé une foule surexcitée sur son passage. Ce qui est la preuve de l’engagement des populations très enthousiasmées pour le scrutin du 11 avril prochain.

Au-delà des discours protocolaires et de la mise en place habituelle qui allaient dans la même destination, celle de maintenir le cap pour le développement du Bénin, la population n’a pas manqué de montrer son adhésion franche à la cause portée par la seule dame Présidente de parti politique au Bénin. La même tendance a été également maintenue par le plus salséro de la diaspora Béninoise, Laurent hounsavi, qui a également mis ses sonorités au service de la cause. Toutes ouïes orientées, la Présidente Claudine Prudencio a, ensuite, tenu en haleine, plus d’un quart d’heure durant, son auditoire auquel elle a rappelé les réalisations du régime de la rupture. Ainsi des cantines scolaires, en passant par les microcrédits Alafia, sans oublier l’adduction d’eau, la fourniture permanente de l’eau potable pour tous. Toutes les réalisations du quinquennat finissant ont été passées en revue. La corruption a été stigmatisée et ses corollaires vouées aux gémonies, à la grande satisfaction du grand public féminin qui a apprécié la composition du duo de la rupture qui est le seul à avoir pris l’approche genre .Les consignes de vote n’ont naturellement pas manqué dans l’adresse de la présidente Claudine PRUDENCIO avec en prime des appels à la paix et à la pondération face aux tentatives de distraction et de manipulation. Très rassurante, elle appelle les populations à la sérénité et au calme tout en les invitant à sortir sans crainte le jour du vote, pour vaquer à leur devoir civique.