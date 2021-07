Conseil des ministres: Le gouvernement approuve les textes de l’Anatt pour une gouvernance saine

A l’issue du conseil des ministres de ce mercredi 14 juillet 2021, le gouvernement du président Patrice Talon a approuvé les statuts de l’agence nationale des transports terrestres. Ceci, conformément aux dispositions de la loi n°2020-20 du 2 septembre 2020 portant création, organisation et fonctionnement des entreprises publiques en République du Bénin. En effet, les nouveaux statuts de l’Anatt visent à corriger l’ensemble des insuffisances relevées dans les textes actuellement en vigueur, surtout sur le plan de la gouvernance de l’Agence. A cet effet, des clarifications ont été apportées concernant les compétences de la direction de l’Agence, de son Conseil d’administration ou du ministère de tutelle, dans la mise en œuvre de certaines attributions. Selon le compte rendu du conseil des ministres, les attributions découlant des activités opérationnelles de l’Agence ont été réaffirmées tandis que les autres, supposées être mises en œuvre par le Conseil d’administration ou prises en compte par des opérateurs privés détenteurs d’agrément en matière d’immatriculation des véhicules de transport, ont été précisées. Cette relecture des textes permettra également d’éviter la gestion hasardeuse dans laquelle les avantages sont fixés par tout-venant créant ainsi des gabegies financières qui sont en déphasage avec l’orthodoxie financière mise en place par le gouvernement du président Patrice Talon. Pour dire que c’est une pas de plus pour la bonne gouvernance des entreprises publiques et de l’Anatt en particulier vu les dossiers scandaleux qui ont défrayé la chronique les dernières semaines sur cette société et qui ont conduits des personnes devant la justice béninoise.

Yannick SOMALON