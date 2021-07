Scandale financier à l’ANaTT: « C’est un frein au développement » crie Me Jacques Migan

L’ancien bâtonnier et membre du bureau politique du parti Bloc Républicain, Me Jacques Migan

Invité sur la télévision Esae Tv, l’ancien bâtonnier et membre du bureau politique du parti Bloc Républicain, Me Jacques Migan s’est prononcé sur le scandale financier à l’ANaTT qui a occasionné des manques à gagner à hauteur de plus de 13 milliards à l’Etat. Pour lui, ce dossier a étonné plus d’un au point où il s’est demandé si les soutiens de la mouvance comprennent véritablement la vision du Président Patrice Talon en matière de lutte contre la corruption et l’impunité dans le pays. « C’est effrayant et un frein au développement », a-t-il dénoncé, invitant la justice à faire la lumière sur ce dossier « sans une quelconque considération politique ». Il a par ailleurs soutenu la poursuite des audits dans les autres agences d’Etat.

L’invité d’Esae Tv a également saisi cette occasion pour évoquer le trafic de drogue au Bénin. A ce propos, il a affirmé qu’il « est triste que le Bénin soit cité comme une plaque tournante de la drogue » et a encouragé le Gouvernement à continuer la lutte contre le trafic des stupéfiants. Aussi a-t-il félicité l’Exécutif pour sa prompte réaction dans ce dossier, non sans manquer d’avertir tous ceux qui font le trafic de drogue dans le pays et qui en vivent. Ils seront combattus par l’Etat béninois qui a le soutien des grandes Nations qui l’entourent, selon lui. Abordant le silence de la classe politique depuis la réélection du Président Patrice Talon, Me Jacques Migan a fait savoir que « le bien ne fait pas le bruit et que le bruit ne fait pas du bien ». Pour lui, les Béninois apprécient les actions de développement du chef de l’Etat. « Patrice Talon améliore ce qui avait été fait. Il tient sa promesse de faire un mandat social », se rejouit-il. Dans ce registre, Me Jacques Migan a cité par exemple, le projet Assurance pour le renforcement du capital humain (Arch), les microcrédits, les formations et les recrutements, entre autres. L’ancien Bâtonnier a aussi invité les acteurs de la mouvance à se rendre à la base afin d’informer les populations sur les actions de développement du Gouvernement de la Rupture. Me Jacques Migan informe aussi que le parti Bloc Républicain dont il est membre du Bureau politique est déjà dans la fièvre de son congrès ordinaire. Il dit être fier d’être membre de ce parti, et a invité les « militants frustrés » à attendre ce grand rendez-vous pour exprimer leur ressentiment, car pour lui, le congrès est un moment de confrontation d’idées et d’audit. Selon ses appréciations, le Secrétaire général du parti en la personne du Ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané le gère bien, appelant les militants au calme et à la sérénité et à resserrer les rangs pour la réussite de ce congrès.

Laurent D. Kossouho