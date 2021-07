Approvisionnement en eau potable: Le Japon soulage les peines des populations de Glazoué

Photo de famille au terme de la cérémonie d’inauguration des joyaux

L’accès à l’eau potable demeure encore une préoccupation importante, malgré les efforts et la détermination du Gouvernement du Bénin pour assurer son accès aux populations. C’est donc pour renforcer les nombreux efforts consentis que le peuple japonais a apporté sa touche à travers la construction de trois forages d’eau potable équipés de pompe à motricité humaine dans la commune de Glazoué. Financée par le Japon à hauteur de 23 millions de FCFA, la construction de ces joyaux entre dans le cadre du programme intitulé « Aide aux Projets Locaux » du Gouvernement du Japon qui apporte une aide, sous forme de don, aux projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Ils ont été officiellement mis en service le mardi 13 juillet dernier à l’occasion d’une cérémonie présidée par le Conseiller de l’Ambassade du Japon près la République du Bénin, Shigeru Kondo. C’était en présence des autorités communales, locales ainsi que des populations de la commune. A cette occasion, le Conseiller de l’Ambassade du Japon près la République du Bénin, Shigeru Kondo a rappelé que plusieurs projets locaux contribuant à la sécurité humaine ont été financés par le Japon afin d’assister le Bénin dans cette mission. Il s’agit notamment du projet d’approvisionnement en eau potable par l’exploitation des eaux souterraines des communes de Dassa-Zoumé et de Glazoué, inauguré en 2019, dont le contrat a été signé en 2021, entre l’Ambassade du Japon au Bénin et l’ONG Institut Non Gouvernemental d’Union pour le Développement et pour l’Environnement. Il a ensuite félicité le Gouvernement Talon pour les nombreuses réformes engagées dans l’approvisionnement de l’eau potable aux populations puis, réitéré le soutien du peuple japonais dans l’atteinte de cet objectif. Les bénéficiaires qui ont pris part à cette cérémonie ont remercié très chaleureusement le peuple japonais pour avoir apporté une solution aux problèmes d’accès à l’eau potable. Ils ont également pris l’engagement de faire une utilisation judicieuse des joyaux.

Rastel DAN