Mise en œuvre du projet ‘’Bénin House’’: Les villes de Cotonou et d’Alabama renforcent leur coopération

Photo de famille au terme de l’audience

Une délégation de la ville de Prichard dans l’Etat d’Alabama aux Etats-Unis d’Amérique, conduite par son Maire Jimmie Gardner, a été reçue en audience le mardi 13 juillet 2021 par le Maire de la ville de Cotonou, Président de l’Association Nationale des Communes du Bénin, Luc Sètondji Atrokpo. Les échanges fructueux entre le Maire de Cotonou et son hôte ont porté sur le développement d’un projet dénommé ‘’Bénin House’’ qui a pour objectif de promouvoir les activités culturelles, touristiques, économiques, artistiques dans la ville de Prichard dans l’Etat d’Alabama sur un site de 3 hectares mis à la disposition du Bénin. Les deux personnalités ont également discuté du programme de jumelage entre les communes béninoises et les villes d’Alabama. A cet effet, Luc Sètondji Atrokpo a défini avec son homologue de Prichard les contours pour la mise en œuvre de ces grands programmes dans l’intérêt des deux communautés de Cotonou, des communes du Bénin et de l’Alabama. A sa sortie d’audience, Jimmie Gardner a exprimé sa satisfaction par rapport à l’accueil et à l’hospitalité dont bénéficie sa délégation. Il souhaite voir cette expérience se concrétiser et se poursuivre au grand bonheur des deux peuples. «La communauté afro-américaine de Prichard, de l’Alabama et plus globalement des Etats-Unis d’Amérique partage les liens très forts avec celle des villes du Bénin», a-t-il confié. Très heureux de contribuer à la concrétisation de ce projet qui permettra d’établir un pont entre les peuples frères vivant aux Etats-Unis d’Amérique et au Bénin, le Président-Maire Luc Sètondji Atrokpo n’a pas manqué d’exprimer toute sa gratitude à Annick Santos qui a facilité cette rencontre et à sa structure BUDALGIE avec laquelle l’ANCB a signé une convention de partenariat en 2018 pour le développement du projet Bénin House.

Edwige Totin