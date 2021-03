Campagne électorale pour la présidentielle: Les acteurs des médias invités à divulguer des informations au service de la paix

Le Président de la HAAC, Rémi Prosper Moretti

A la veille de la campagne électorale pour la présidentielle d’avril 2021 qui démarre ce vendredi 26 mars 2021 à zéro heure, le Président de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC), Rémi Prosper Moretti, a rappelé aux professionnels des médias, leur rôle pendant les élections. Dans son adresse, Rémi Prosper Moretti a reconnu les efforts consentis par les Hommes des médias dans le respect de la décision de précampagne. « Nous sommes au terme de la période de précampagne. Au cours de l’évaluation de cette période, nous avons pu remarquer que les recommandations contenues dans la décision de précampagne ont été globalement suivies. Je vous en remercie et vous exhorte à maintenir le cap pour la période de campagne qui s’ouvre demain », a laissé entendre le Président de la HAAC. Il a ainsi convié les professionnels des médias à maintenir le cap en cette période sensible puis, réitéré l’engagement de son institution à jouer son rôle dans la régulation des médias. « C’est dans cette période que la presse est fortement sollicitée. Il est donc important que les informations relayées soient au service de la paix. Je voudrais vous prier de traiter les informations avec professionnalisme. En cette période sensible, la HAAC vous convie au respect de l’éthique et de la déontologie, qui indique la voie royale à une élection pacifique. La HAAC, en tant qu’instance de régulation, va jouer parfaitement sa partition à vos côtés pour que les dérapages soient évités », a fait savoir le Président Moretti.

Rastel DAN