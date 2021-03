Restitution des biens culturels: Le Bénin accueille une mission française de préparation technique du transfert physique

Les représentants des deux parties

Depuis le mercredi 24 mars dernier, une mission française en vue de la préparation technique du transfert physique desdites œuvres culturelles séjourne au Bénin. Conduite par le Président du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, Emmanuel Kasarhero, cette mission de préparation technique va se dérouler à travers une série de séances et visites de travail entre les deux parties aussi bien à Cotonou, à Porto-Novo qu’à Ouidah. En effet, durant son séjour, la délégation française se rendra d’abord à Ouidah pour une visite sur les chantiers des infrastructures touristiques en construction, ensuite à Porto-Novo pour une visite de travail à l’Ecole du patrimoine africain (EPA) et enfin à Ganvié pour une visite touristique. Les objectifs de la mission portent sur le protocole opérationnel pour le transfert physique des œuvres et le transfert de compétence en lien avec la restitution des biens culturels. Les travaux de cette mission vont permettre aux deux parties de travailler sur des aspects d’ordre général et d’intérêt majeur notamment sur les questions logistiques, les questions techniques, les questions liées aux évènements à organiser, les avancées du juridique et règlementaire dans le domaine du patrimoine au Bénin, et les images des 26 œuvres. Pour le compte de la journée de ce jeudi 25 mars, la mission a tenu sa première rencontre avec la partie béninoise représentée par le Ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola et celui en charge des affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbénonci. Au terme de la mission, un relevé des principales résolutions sera élaboré ainsi qu’une feuille de route détaillée relative aux activités conjointes des professionnels et techniciens du patrimoine du Bénin et de la France. Pour rappel, sur l’initiative du Président Patrice Talon et à la suite d’un fructueux dialogue de coopération muséale et patrimoniale, les gouvernements béninois et français se sont engagés à faire de la restitution des biens culturels, un levier important de la coopération au développement. A cet effet, le 16 décembre 2019, le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères et le Ministère de la culture de la République française et le Ministère des affaires étrangères et de la coopération et le Ministère du tourisme, de la culture et des arts du Bénin ont signé un Programme de Travail commun qui sert de fil conducteur aux deux parties.

Laurent D. KOSSOUHO