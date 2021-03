Lancement de la campagne pour la Présidentielle du 11 avril: La CENA donne le top, Les candidats sur le terrain

Le président de la Cena, Emmanuel Tiando

Conformément au calendrier électoral établi et mis en exécution, la Commission électorale nationale autonome (Céna) a officiellement lancé hier jeudi 25 mars 2021, la campagne électorale pour le compte de l’élection présidentielle du dimanche 11 avril 2021. Ladite campagne s’ouvre ce vendredi 26 mars 2021 sur toute l’étendue du territoire national. A travers une déclaration lue par le président de l’institution, Emmanuel Tiando, on retient que cette campagne va durer 15 jours. Au cours de celle-ci, les trois duos de candidats en lice, iront à la rencontre des populations béninoises de toutes les catégories sociales pour présenter leur projet de société et solliciter le suffrage des électeurs. Conscient de ce que cette campagne s’ouvre dans un climat d’interrogations et d’inquiétudes en raison des tensions sociopolitiques entre les acteurs du fait notamment des ressentiments éprouvés, il leur a rappelé que la vie politique est parfois tributaire de contingences sur lesquelles l’on a aucune emprise et les a invités à un sursaut patriotique en plaçant le Bénin au-dessus de toute autre considération en s’inscrivant dans la logique d’une campagne qui fasse honneur au Bénin. Revenant sur le contexte dans lequel s’ouvre la campagne, le président de la Céna a lancé un appel aux candidats, aux partis politiques et aux organisateurs des réunions politiques. « La campagne électorale induisant des regroupements de personnes et parfois dans les espaces confinés, le risque est grand pour que ces occasions favorisent la circulation du virus et partant, la propagation de la pandémie. Je voudrais en appeler au sens de responsabilité des candidats, des partis politiques et des organisateurs des réunions électorales afin qu’ils respectent et fassent respecter en tout temps et en tout lieu les mesures de protection sanitaire à savoir, le port de masques, l’utilisation du gel hydro alcoolique et la distanciation physique », a-t-il ajouté. A travers ce lancement, le top est ainsi donné aux trois duos en lice par la Céna pour aller officiellement vers les populations à compter de ce jour. Emmanuel Tiando a également invité les uns et les autres à la paix et à la concorde durant cette période.

Yannick SOMALON