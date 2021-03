Renforcement de la capacité énergétique: Une centrale thermique en cycle combiné de 40 MW bientôt opérationnelle au Bénin

Site de la centrale thermique de Maria-Gléta II

Le gouvernement béninois a décidé au cours de sa rencontre hebdomadaire du conseil des ministres du mercredi 24 mars 2021, de la réalisation en cycle combiné du projet de construction de la centrale thermique GENESIS ENERGY avec une capacité passant de 25 MW à 40 MW. En effet, c’est un projet annoncé déjà en Conseil des ministres 29 mai 2019 et qui faisait mention de la construction d’une centrale thermique en mode BOOT en cycle ouvert. Mais, au regard des évolutions technologiques, il est apparu plus pertinent d’envisager la mise en cycle combiné de la centrale. Ce, afin d’optimiser son fonctionnement et d’améliorer son rendement, sans impacter négativement les coûts fixes, a évoqué le compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 24 mars 2021. « Le passage en cycle combiné permettra également de réaliser des économies d’échelle et, surtout, de passer à une capacité de 40 MW par ajout d’une turbine à vapeur de 15 MW. Grâce à cette optimisation, ladite centrale pourra assurer la fonction de redémarrage de réseau pour les deux grandes centrales de Maria-Gléta en cas de perte totale », informe le Conseil des ministres. Pour dire que le gouvernement du président Patrice Talon n’a pas encore fini d’engager les moyens dans le secteur de l’énergie. Car l’objectif dans le PAG étant de s’autosuffire et même de devenir un pays exportateur de l’énergie électrique. Ainsi, cette centrale thermique en cycle combiné de 40 MW vient renforcer les deux grandes centrales de Maria-Gléta qui font déjà du Bénin un pays stable sur le plan énergétique.

Yannick SOMALON