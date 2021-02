Ligue Pro/5ème Journée Zone B: Loto-Popo fait fléchir Espoir FC

Les joueurs de Loto-Popo

Engagé dans la phase zonale (zone B) de la Ligue Pro du Bénin, saison 2020-2021, actuellement en cours, le club de la Loterie Nationale du Bénin s’est offert une nouvelle victoire ce mercredi 18 février, à Lokossa. Leur victime cette fois-ci, s’appelle Espoir FC de Savalou. En effet, pour le compte de la 5ème journée de la Ligue Pro du Bénin, l’équipe de Loto n’a pas fait cadeau à son adversaire qu’il a battu par un score de 3 buts à 1. Et pourtant, ce sont les jeunes de Savalou qui ont commencé fort en ouvrant le score à la 9e minute du jeu. Une ouverture qui, au lieu de refroidir Batori Douèmè et ses coéquipiers les a galvanisés. Puisqu’ils ont obtenu l’égalisation à la 23ème minute par l’entremise de Djalil Bawa avant de faire plier, au retour des vestiaires, la défense de Espoir Fc à deux nouvelles reprises suite aux pressions des milieux et des attaquants devenus plus menaçants. Faïzou Kpara (72e) et Mouhoussine Boukari (89e) sont les auteurs de ces deux nouvelles réalisations qui ont porté le score final à 3-1. C’est le troisième but Faïzou Kpara dans ce championnat. Ce résultat consolide Loto-Popo à sa place de leader de la zone B avec 12 points +4. Pour sa prochaine sortie, l’équipe va jouer Hodio Fc, le dimanche prochain à Lokossa.

Anselme HOUENOUKPO