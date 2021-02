Inauguration de la maison des jeunes d’Adjarra: Fier, Homeky salue l’unité d’actions autour du projet

Le ministre des Sports, Oswald Homéky coupant le ruban net

La maison des jeunes et de Loisirs d’Adjarra est à nouveau fonctionnelle. En effet, fermé pour raisons des travaux d’aménagement, ledit espace qui présente désormais un nouveau visage est mis en service. Et c’est le ministre des sports, Oswald Homeky qui a présidé, le mercredi 17 février 2021, la cérémonie ayant marqué cette mise en service de ladite maison des jeunes et de loisirs d’Adjarra. Comme on pouvait s’y attendre, c’est à une infrastructure entièrement rénovée que les fils et fils de ladite commune ont désormais droit pour leur épanouissement. Ce qui réjouit énormément les autorités communales. Elles ont alors dit leur reconnaissance à l’endroit du gouvernement et de la fondation Claudine Talon qui, n’ont ménagé aucun effort pour la concrétisation de ce projet qui tenait à cœur au conseil communal. «Nous voudrons saluer la célérité avec laquelle le ministère et le gouvernement ont traité le dossier et nous en sommes fiers», ont-ils confié avant de lâcher qu’ils souhaiteraient bénéficier également du projet de construction des stades omnisports pour leur commune, sans oublier la mise en place de l’équipe communale. Autant de doléances qui visent la promotion des talents sportifs et autres de la localité que le ministre Oswald Homéky, au nom du gouvernement, a promis y veiller pour leur effectivité. Mais avant, l’autorité a tenu à rendre hommage à l’ensemble de la chaine grâce à laquelle les travaux ont abouti, et surtout, plus tôt. «Je voudrais que nous ayons très humblement la fierté de ce qui se passe aujourd’hui. La fierté d’avoir réussi à nous mettre ensemble pour concrétiser ce vœu cher à la jeunesse d’Adjarra. Il y a encore quelques mois, ce centre des jeunes ne présentait pas ce visage. Ce qui fait notre fierté, n’est pas l’infrastructure, mais notre capacité à nous mobiliser et à travailler ensemble», a déclaré le ministre Oswald Homéky.

Le ministre, après cet hommage rendu au dynamisme des autorités communales, à l’efficacité des services techniques du ministère des sports et du ministère du cadre de vie et surtout la générosité de la fondation Claudine Talon et de sa présidente, a invité à l’utilisation à bon escient de cette infrastructure. «Maintenant que nous avons réhabilité cette maison des jeunes, fait les travaux d’assainissement pour une fréquentation confortable, je voudrais espérer que le maire ainsi que tout le conseil communal et les populations d’Adjarra en général fassent un bon usage du joyau afin de le préserver le plus longtemps possible », a-t-il conclu. A souligner que le projet a bénéficié outre du financement de la mairie et du gouvernement de l’appui financier de la fondation Claudine Talon.

Anselme HOUENOUKPO