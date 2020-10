Désignation de Patrice Talon comme son candidat pour 2021: El Hadj Nouroudine Assani félicite le Bloc Républicain

El Hadj Nouroudine Assani

C’est par une salve d’applaudissement qu’El Hadj Nouroudine Assani a accueilli la décision de son parti de désigner le Chef de l’Etat comme son candidat pour 2021. Membre fondateur du parti, El Hadj Nouroudine Assani salue cette décision qui, selon lui, constitue le vœu le plus cher des militants à la base. A l’issue d’une réunion du bureau politique élargi aux députés, aux ministres et aux maires du parti, le BR a désigné le lundi 26 octobre dernier Patrice Talon pour briguer à nouveau le fauteuil présidentiel pour 2021. Cette décision prise à l’unanimité « est une très bonne décision qui permettra au parti de remporter une victoire certaine », estime El Hadj Nouroudine Assani. Selon lui, le Bloc Républicain vient de confirmer à nouveau sa capacité stratégique en choisissant le cheval gagnant de 2021. Car, la victoire du Chef de l’Etat ne fait l’ombre d’aucun doute, au regard des nombreuses réalisations visibles sur le terrain. « Patrice Talon a un bilan, un très bon bilan qui se remarque dans tous les coins de notre pays, dit-il. Dans le cinquième arrondissement de Cotonou où je vis, notre quotidien a complètement changé grâce aux nombreuses infrastructures construites. Ce sont des réalisations tangibles qui ont transformé le visage de la ville. Les militants du BR en sont reconnaissants au Chef de l’Etat et nous ne pouvons que saluer l’inspiration des premiers responsables de notre parti. » Contrairement à une pratique récente, la désignation de Patrice Talon, membre du BR, ne constitue pas un simple soutien. Elle vient confirmer que le Chef de l’Etat a effectivement pris sa décision comme il l’a signifié dans sa dernière interview accordée à Jeune Afrique. Tout porte à croire qu’il est candidat pour un second mandat et sa désignation par le BR montre qu’il est d’accord pour porter le flambeau du parti. El Hadj Nouroudine Assani, tout en saluant cet acte historique, appelle les militants à la mobilisation dès maintenant pour une victoire éclatante. « Nous avons une occasion unique pour nous positionner dans le peloton de tête et nous ne la raterons pas, se réjouit-il. Les responsables du BR, avec à leur tête le Ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané, ont fait ce que le peuple attendait depuis quelques mois. »

Olivier ALLOCHEME