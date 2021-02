3ème congrès ordinaire de l’UDBN: Patrice Talon reconnaissant envers Claudine Prudencio et ses militants

Le Président de la République, Patrice Talon accueilli par la présidente Claudine Prudencio et tous ses militants

Le parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN) de Claudine Prudencio a tenu ce samedi 30 janvier 2021 à Dèkoungbé, son 3ème congrès ordinaire. Organisé pour redéfinir les stratégies à mettre en place pour la victoire du candidat du parti à la présidentielle du 11 avril prochain, l’UDBN reçoit en pleine assise, la visite du président Patrice Talon, candidat désigné dudit parti. Ce dernier, pour une première fois dans l’histoire du parti, a tenu à dire toute sa gratitude à la présidente du parti et à ses militants pour leur soutien permanent et sans faille.

Conformément à sa déclaration en date du 17 janvier dernier, le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) s’est résolument engagé aux côtés de Patrice Talon, dans la cadre de la présidentielle du 11 avril prochain. Les militantes et militants du parti sont désormais déterminés à « mouiller le maillot » aux côtés du chef de l’Etat pour sa réélection. C’est l’engagement pris par la présidente, Claudine Prudencio et les siens lors de leur 3ème congrès ordinaire tenu samedi dernier. En effet, seule femme présidente de partie politique, actuellement au Bénin, Claudine Prudencio a, dans son allocution d’ouverture du congrès, félicité Mariam Chabi Talata Zime, pour avoir été désigné comme colistière du candidat Patrice Talon, le candidat du parti UDBN. Elle a ensuite exprimé sa gratitude au chef de l’Etat pour le choix porté sur la première vice-présidente de l’Assemblée nationale, comme colistière pour la présidentielle 2021. Cette rencontre d’échanges a été également l’occasion pour les militantes et militants d’exprimer leur ambition « d’imposer définitivement l’UDBN comme le meilleur parti, le vrai parti de l’avenir ».

Talon, reconnaissant envers Claudine Prudencio et ses militants

Ne voulant plus se faire compter aucun événement et très attaché à la fidélité, à la loyauté et à l’amitié, le chef de l’Etat, le président Patrice Talon a été l’invité surprise, au 3ème congrès ordinaire de l’UDBN. L’homme du 06 avril 2016, candidat à sa propre succession est allé porter aux militantes et militants du parti de Claudine Prudencio un message de gratitude. « Depuis bientôt 05 ans, l’UDBN, ses militants et ses militantes, ses responsables à divers niveaux n’ont jamais marchandé leur soutien. Vous m’avez accompagné depuis le début. Tout le mandat durant. Vous m’avez accompagné personnellement dans mon ambition de contribuer à révéler le Bénin. Vous avez accompagné tout le gouvernement dans son ambition de réaliser le développement de ce pays avec la contribution de chacun de nous », a reconnu le président Patrice Talon qui poursuit : « Vous me donnez l’opportunité de vous remercier, de vous exprimer ma profonde gratitude, de vous exprimer mon admiration, et mes félicitations…». Pour Patrice Talon, ce n’est pas parce qu’il est candidat qu’il a besoin de l’UDBN. Selon lui, même s’il ne venait pas à ce congrès, il est convaincu du soutien du parti, mais, précise-t-il, il est venu pour porter l’UDBN, pour dire aux militants qu’il les soutiendra pour l’élection présidentielle d’avril 2021.

Il faut préciser que bien qu’étant victimes des réformes politiques engagées depuis l’avènement du régime du Nouveau Départ (charte des partis politiques et la réforme du système partisan), les militantes et militants UDBN n’ont pas abandonné le président Talon. Sans députés, sans élus communaux et sans maires, ils l’ont toujours soutenu et se sont engagés à nouveau pour soutenir son ambition à poursuivre les œuvres de construction du Bénin pour les 05 prochaines années. Ce qui a séduit le chef de l’Etat qui, à l’occasion de sa visite surprise, a tenu à leur exprimer toute sa gratitude.

Yannick SOMALON