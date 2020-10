«Microcrédit Alafia»: Le gouvernement relance les microcrédits aux plus pauvres avec de grandes innovations

La Ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé Méwanou échangeant avec une femme

La Ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé Méwanou, a officiellement relancé ce mardi 27 octobre 2020 les microcrédits aux plus pauvres. Une occasion pour elle de préciser les nouvelles conditions à remplir pour bénéficier de ce programme rebaptisé. Selon la Ministre, l’attente a été longue, mais pas vaine. «Le nouveau mécanisme mis en place comporte de réelles innovations qui vont simplifier la vie aux Béninoises et Béninois, demandeurs de crédits et qui pourront le recevoir rapidement et directement dans leurs téléphones sans besoin de connexion internet», a-t-elle expliqué. Désormais le programme est désigné par l’appellation “Microcrédit Alafia”. Pour bénéficier du nouveau produit, les personnes désireuses sont invitées à faire les formalités au niveau du Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) partenaires au FNM sur toute l’étendue du territoire national. Il faut noter que la première condition d’éligibilité c’est le remboursement intégral des crédits précédemment reçus. A noter que les retraits des crédits se feront via les réseaux GSM MTN et MOOV, sur toute l’étendu territoire national, sans frais de retrait.

Edwige TOTIN