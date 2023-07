Wilfried Houngbédji à propos des relations entre le Bénin et le Nigéria: «Les relations entre les deux pays sont au beau fixe»

Vues : 28

La séance d’échange hebdomadaire du Secrétaire général adjoint du gouvernement (SGAG), porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, avec la presse a eu lieu, le vendredi 14 juillet 2023. A ce rendez-vous qui s’est déroulé à la Direction commerciale du Matinal à Atinkanmey, le SGAG s’est prononcé sur la relation entre le Bénin et le Nigéria. Il s’est également prononcé sur la réception de l’opérateur économique nigérian Alico Dangoté par le président de la république du Bénin, Patrice Talon. Lire un extrait de ses réponses sur les deux questions.

«Dans tous les cas, chacun peut observer qu’il y a une certaine complicité entre le président Bola Tinubu et le président Patrice Talon. Depuis que le président Tinubu est arrivée, je crois ça fait la 3e fois que les deux se sont rencontrés. Et peut-être que dans les heures à venir, il pourrait y avoir une 4e rencontre. C’est une bonne dynamique. La vie des Nations est faite aussi de ça. Il y a des priorités à des moments donnés. Il y a les intérêts qui jouent. Il peut y avoir des frisons parfois en fonction des personnalités et des dirigeants. On peut observer qu’avec l’ancien président Nigérian ce ne fut pas tout le temps la belle ambiance. Mais aujourd’hui, il y a cette dynamique positive entrainante que chacun peut observer. Je crois qu’on ne s’en plaindrait pas. Le plus important, c’est que les deux dirigeants des deux pays travaillent au mieux, à préserver et à entretenir et à fructifier les bienfaits pour leur pays et leur peuple respectif. Et c’est dans cette logique que le président Talon est allé vers son homologue ».

Quid de la rencontre Talon-Dangoté

« Pour ceux qui pensaient que le Nigéria et le Bénin, c’est la guerre ; Dangoté et Patrice Talon, c’est la guerre ; ils ont maintenant des preuves grandeur nature de ce que les relations sont au beau fixe entre les deux pays et entre les deux personnalités. Dangoté étant une personnalité du monde économique nigérian.

Dangoté est venu de lui-même chez le président Patrice Talon. Ce n’est pas le Président Patrice Talon qui s’est déplacé vers lui. Parce que le sens des mouvements aussi importe. S’il a pu tenir des propos hier, et que cela n’a pas empêché maintenant de venir rencontrer le président Patrice Talon, cela montre bien qu’il y a eu évolution à son niveau. Il peut s’être rendu compte qu’il s’était trompé. Et si éventuellement, il y a eu ici des gens qui l’ont aiguillonné à agir dans tel ou tel sens, il a eu le temps aussi d’observer et de voir la dynamique impressionnante qui est en cours au Bénin. Et en tant qu’opérateur économique avisé, il peut bien avoir compris qu’il a plus intérêt à travailler avec le Bénin, avec le président Talon et son équipe qu’à se retrouver contre le Bénin et à jouer contre ses intérêts.

Nous, on ne s’attarde pas sur ce qu’il a pu dire hier ou avant-hier. On est focus sur le Bénin de nos rêves qu’on s’emploie à bâtir avec la contribution de toutes les Béninoises et de tous les Béninois. Ainsi, que tous ceux qui, nationaux ou non, ont pu avoir des doutes à un moment donné qu’ils se ravisent et se rendre compte que leur doute sont tombés ou n’étaient pas fondés. Donc qu’ils se rendent à l’idée qu’il faut accompagner la dynamique en cours, qu’il faut travailler pour le bien du Bénin et pour leurs propres intérêts aussi et c’est tant mieux. Ils seront les bienvenus.

Ce n’est pas nous qui déterminons le passage en grand nombre des camions de marchandises d’un opérateur économique. Si Dangoté a besoin d’envoyer ses produits dans certains pays et qu’il faut qu’il passe par le cordon béninois, il suffit de remplir les conditions et c’est fait. Et nous sommes champions de la libre circulation des personnes et des biens. Donc si vous remplissez les formalités qu’il faut, il n’y a pas de raison que vos camions, vos marchandises ne circulent».

Transcription Anselme HOUENOUKPO