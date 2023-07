Conseil national des supporters du Bénin: Léopold Houankoun plébiscité pour un mandat de 3ans

Vues : 1

Le Président Léopold Houankoun après sa réélection

Ce que vous deviez savoir : Le conseil national des supporters du Bénin (CNSB) a renouvelé ses instances. C’est lors de l’assemblée générale élective qui s’est tenue à la salle des fêtes la belle époque de Zogbo, le vendredi 14 juillet 2023. Président sortant et tête de l’unique liste soumise à l’appréciation des délégués, Léopold Houankoun va poursuivre sa mission. Ceci, pendant les 3 prochaines années. Pour cette élection, le président qui vient de terminer son mandat, a été choisi pour conduire la transition par 50 délégués sur les 51 qui ont exprimé valablement leur suffrage.

Avant la tenue des élections, c’est le directeur du sport d’élite, Bonaventure Coffi Codjia qui a ouvert les travaux. et aux participants, il a laissé entendre la fierté du ministère des sports de savoir que la règle démocratique tient tout son sens au niveau de ce regroupement des supporters. «Grande est aujourd’hui ma joie de vivre l’effectivité de cette Assemblée Générale et ceci à bonne date. C’est la preuve que vous avez choisi de mettre de côté les intérêts partisans en privilégiant l’entente et la paix qui sont des valeurs auxquelles le ministère en charge des Sports est très attachés. C’est aussi la preuve que dorénavant vous avez fait l’option de privilégier l’intérêt supérieur de la Nation, qui est d’amener à chaque occasion, à travers vos belles animations, nos équipes nationales à la victoire», a-t-il déclaré avant d’adresser ses vives félicitations, aux membres du comité exécutif du Conseil et à tous ceux qui de près ou de loin, ont œuvré pour la tenue effective de la présente Assemblée Générale élective.

Ce qu’a dit le nouveau Président : Réélu presqu’à l’unanimité, Léopold Houankoun a salué la famille des supporters béninois avant de s’engager pour l’impulsion d’une nouvelle dynamique. «Ce nouveau mandat qui démarre sera sous le signe de la réconciliation. Comme vous le savez, à l’approche de chaque élection, il y a toujours de remous. Dieu merci le calme est revenu et nous nous sommes retrouvés ce vendredi 14 juillet à l’assemblée générale élective pour mettre sur pied un nouveau bureau. C’est le lieu de dire à tous ceux-là qui pour des raisons diverses que j’ignore, n’ont pas voulu que l’assemblée générale se tienne comme cela doit se tenir merci à eux pour avoir accepté le consensus. C’est ensemble nous avons essayé de tout faire pour que la paix puisse revenir », a-t-il fait savoir avant de lancer un appel à l’endroit des différents présidents des associations. «Puisque ce sont eux qui nous ont mandaté, je leur demande de se mettre à l’écoute du bureau exécutif qui vient d’être installé, de suivre le mot d’ordre pour que nous puissions bâtir une maison Cnsb digne du nom. Aujourd’hui, le Cnsb n’est plus à l’étape embryonnaire. On a grandi et on grandira encore », a-t-il insisté. Parlant des chantiers, le président Houankoun a informé «il nous faut trouver un nouveau siège; avoir un bus pour nos déplacements dans la sous-région; travailler encore plus pour la mobilisation pour l’assurance de notre rôle qui est d’animer; travailler à avoir des associations rompues à la tâche, sans oublier la réalisation de l’hymne du CNSB». Le président n’a pas manqué de mettre en garde les associations qui ne vont pas contribuer en nombre suffisant à l’animation lors des différents rendez-vous.

Anselme HOUENOUKPO