Championnat d’Afrique de Para Badminton 2023 : Les parabadistes béninois terminent en glanant 4 médailles

Les athlètes parabadistes béninois au terme de la compétition avec leur médaille au cou

Ce que vous devriez savoir : Du 11 au 16 juillet 2023, a eu lieu au stade de Lugogo de Kampala, l’édition 2023 du Championnat d’Afrique de Para Badminton. Et au décompte final pour cette première participation, les parabadistes béninois ont réussi à accrocher 4 médailles à leur cou. Il s’agit d’une médaille en or, de deux médailles en argent et d’une médaille en bronze. Cette performance est l’œuvre des joueurs de la catégorie SH6 (personnes de courtes tailles) et de la catégorie SU5. En effet, en Simple Homme, Edgard HOUNKPE a dominé tous ses adversaires pour devenir le 1er Béninois sacré champion, au plan continental dans sa catégorie. Il a été suivi par Abdoul Farid BOUKARY qui lui, a obtenu la 2ème place synonyme d’une médaille en argent. De son côté, Amandine Morènike OLOUKOU dans la catégorie SU5, a déjoué toutes les pronostics en décrochant respectivement une médaille de bronze en Double Dame, puis une place de vice-championne d’Afrique (médaille en argent). Ceci après avoir perdu en finale (2-1) face à la nigériane Chinyere Oroko.

Entre les lignes : Cette moisson des parabadistes béninois au championnat d’Afrique de parabadminton 2023 vient s’ajouter à celle des internationaux (2 médailles) toujours organisés en Ouganda pour porter le total de médailles à 6, soit 2 médailles en or, 2 médailles en argent et 2 médailles en bronze.

Par ailleurs : Ils sont 11 pays à prendre part à cette édition du Championnat d’Afrique de Para Badminton. Il s’agit du Bénin, du Cameroun, de l’Égypte, de la Côte d’Ivoire, du Mozambique, du Nigeria, du Sénégal, de la Tunisie, du Togo, de la Zambie et de l’Ouganda (pays hôte).

Anselme HOUENOUKPO