Délivrance d’agréments en évaluation environnementale et sociale au Bénin : L’ABE sensibilise les cabinets et consultants sur les conditions à remplir

Le DG ABE et le CT Développement Durable au lancement de l’After-work

L’agence béninoise pour l’environnement (Abe) va désormais délivrer d’agrément aux professionnels en évaluation environnementale et sociale. A cet effet, une séance de présentation des procédures d’obtention dudit agrément a été organisée au profit des bureaux d’études et consultants, le mercredi 12 juillet 2023, au Novotel Hôtel de Cotonou. Ladite séance a été suivie d’un ‘‘After-work’’ dont le lancement a été assuré par Constant HOUNDENOU, Conseiller Technique au Développement Durable du Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable.

Ce que vous devriez savoir : La délivrance d’agrément en évaluation environnement et sociale va être une réalité dans les semaines à venir au Bénin. Mais, il faut que les demandeurs en maitrisent les procédures. C’est dans cet ordre idée que l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE), sous la coupole du Ministère du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement durable (Mcvt), a organisé le mercredi 12 juillet 2023, une séance au lancement de la procédure de délivrance d’agrément aux professionnels en évaluation environnementale et sociale. C’était au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée au Novotel de Cotonou. A ce rendez-vous, plusieurs explications et éclairages ont été donnés. Faisant état de ce que tout porteur de projet en République du Bénin se doit de respecter les normes environnementales, il a été l’occasion de présenter aux participants, les nouvelles procédures d’évaluation environnementale en République du Bénin; et surtout l’arrêté du 30 novembre 2022 fixant les conditions d’attribution, de renouvellement, de suspension et de retrait d’agrément des professionnels en évaluation environnementale et sociale au Bénin. Ceci en application des dispositions de l’article 131 du décret n°2022-390 du 13 juillet 2022.

Ce qu’a dit le DG ABE : Le directeur général de l’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE), François-Corneille Kèdowidé, a fait savoir que la délivrance des agréments vient à point nommé pour encadrer et asseoir davantage la réalisation et la qualité des rapports devant aboutir au Certificat de Conformité Environnementale et Sociale (CCES). Il est également revenu sur les innovations et réalisations de l’agence qu’il dirige. D’après lui, depuis 2020, plusieurs innovations dont le e-services, la délivrance des certificats de conformité environnementale et sociale (Cces), l’actualisation du décret 2017-332 du 7 juillet 2017, portant organisation des procédures d’évaluation environnementale ont été mises en place. Elle appellent à plus de rigueur dans la réalisation des études et la qualité des rapports devant aboutir à l’obtention du certificat de conformité et autres visas de faisabilité. Puisque, le précise-t-il, tout porteur de projet se doit de respecter les engagements environnementaux. C’est après ce rappel que les nouvelles procédures d’évaluation environnementale en République du Bénin, suivies de l’arrêté 0251/ MCVDD/DC/SGM/DG-ABE/DEES/SA du 30 novembre 2022 fixant les conditions d’attribution, de renouvellement, de suspension et de retrait d’agrément des professionnels en évaluation environnementale et sociale en République du Bénin, en application des dispositions de l’article 131 du décret n°2022-390 du 13 juillet 2022, ont été présentées aux participants.

Vue partielle des participants à la séance de présentation des procédures

Ce qui a été dit au cours de l’After-work: Moment de revisiter les différentes réalisations l’After-work dédié au lancement de la procédure de délivrance des agréments aux professionnels en évaluation environnementale et sociale a été l’occasion pour le représentant du ministre, Constant Houndénon, de rappelé l’importance que revêt la délivrance de l’agrément. Selon lui, il (l’agrément) va permettre de réajuster et de freiner les déviances observées dans la conduite des procédures d’évaluation environnementale et sociale. «Car, toute conduite d’une étude d’évaluation environnementale et sociale par des consultants, des bureaux et cabinets d’études, est subordonnée à l’obtention préalable d’un agrément délivré par le Ministère du Cadre de Vie », a-t-il précisé invitant chacun et tous à plus d’engagement pour le respect des normes environnementales.

Entre les lignes : Cet agrément s’applique aux personnes physiques ou morales de nationalité béninoise (à l’exception des agents de l’État) désireuses de réaliser l’évaluation environnementale sociale et stratégique, le cadre de gestion environnementale et sociale, l’étude d’impact environnemental et social et l’audit environnemental et social. Il est accordé pour une durée de trois (03) ans renouvelable, par arrêté du Ministre chargé de l’environnement après avis de l’agence.

Anselme HOUENOUKPO