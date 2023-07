Revue du PTA du ministère du cadre de vie et des transports : José Tonato invite tous ses collaborateurs à une synergie d’action

Vues : 1

Le ministère du cadre de vie et des transports, José Tonato s’adressant à ses collaborateurs

Ce que vous devriez savoir : Le plan de travail annuel (PAT) du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable a été objet de révision le vendredi 14 juillet 2023. C’est lors de la revue conjointe tenue à la salle de conférence du ministère de la fonction publique. Présent comme à son habitude, le ministre José Tonato a profité du rendez-vous pour inviter à une remobilisation de sa troupe. En effet, depuis le 17 avril 2023, le décret consacrant la formation du nouveau gouvernement a consacré la disparition, la dissolution du ministère du cadre de vie et du ministère des infrastructures pour la création du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Il s’agit désormais d’une seule entité qui doit travailler pour la réussite des différents secteurs réunis au sein de ce département ministériel. Ce qu’a rappelé le ministre José Tonato aux différents cadres qui sont désormais sous ses ordres. A eux tous, qu’ils soient ses anciens collaborateurs ou ses nouveaux collaborateurs il a dit ses vœux pour une collaboration réussie qui va permettre d’atteindre les objectifs fixés à son département ministériel. Lesquels objectifs dont le budget global qui est désormais de 375 milliards 900 millions n’est qu’à un taux d’exécution de 35 % à savoir à peu près 105 milliards, à la date du 30 juin 2023.

Ce qu’a dit le ministre : « Depuis le 17 avril 2023, le PTA du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement a pris la dimension de 375 milliards 900 millions de francs cfa. Je n’ai pas besoin d’insister sur l’importance de ce portefeuille, sur l’importance de notre département dans la mise en œuvre du PAG au regard de la taille des investissements. C’est dire que nous devions nous mobiliser pour atteindre les objectifs qui nous ont été fixés par le président de la République, le chef de l’Etat. Ce qui importe désormais, c’est le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable. Il ne s’agit pas d’une absorption du ministère des infrastructures par le ministère du cadre de vie. … c’est dans ce cadre que pour le premier exercice, le monitoring qui intervient après cette décision du chef de l’Etat, nous avons insisté pour que l’exercice se fasse ensemble. Le processus de fusion et de mise en place de nouvelles structures du ministère du cadre de vie et des transports se poursuit. Nous avons travaillé dans divers instances en ce qui concerne les ressources humaines et ça va se poursuivre et se consolider. Je voudrais compter sur vous pour que cette fusion soit une fusion intégrée et réussie pour que le ministère bouge comme un seul ensemble; une seule unité et non deux unités qui fonctionnent côte à côte. C’est à cette seule condition que nous allons réussir et atteindre les résultats et objectifs qui nous ont été fixés ».

Le DPAF de l’ex ministère du cadre de vie, Mémanton Boni Yalla, a, au nom de son collègue de l’ex ministère des infrastructures et des transports, indiqué que la gestion du budget exercice 2023 tout comme celle de l’année passée se poursuit dans la généralisation de l’exécution du budget en mode programme. Il a ensuite précisé que ce rendez-vous est le lieu pour les différents responsables de programme d’évoquer les difficultés rencontrées et les stratégies qu’il faut mettre en œuvre pour booster les résultats et réaliser le reste des activités pertinentes prévues dans le PTA avant la fin de l’année 2023.

Entre les lignes : La revue du PTA vise à faire le point des efforts effectués par chacun des acteurs dans le cadre de l’exécution à fin juin du budget 2023. Au cours de celle-ci, les participants ont analysé les performances des différents programmes budgétaires et ont pris de nouvelles résolutions pour le dernier semestre qui vient de commencer.

Anselme HOUENOUKPO