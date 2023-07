Protection de l’environnement dans la ville de Cotonou : La JCI-Bénin engage 50 mécaniciens garagistes à l’écocitoyenneté

Vues : 4

Les invités au premier rang lors du lancement

De quoi il est question : La JCI-Bénin en collaboration avec le ministère en charge du cadre de vie et des Transports chargé du Développement durable a tenu un projet de renforcement de capacités et de sensibilisation de 50 mécaniciens sur les enjeux relatifs aux effets néfastes de l’utilisation des huiles usagées. Dénommé projet ”Mecano Ecolo”, cette initiative a été lancée officiellement le vendredi 14 juillet 2023, dans la salle de conférence de la CCI Bénin.

A travers ce projet ”Mecano Ecolo”, la JCI-Bénin vise principalement une meilleure prise de conscience et un engagement responsable en faveur de l’environnement. Les 50 mécaniciens garagistes de la ville de Cotonou ont été renseignés sur les conséquences qu’engendre le mauvais usage des huiles de vidange.

Que pensent les acteurs : Selon le directeur dudit projet, Sylvain Monnoukoun, chaque année, le Bénin produit 2,4 millions d’huiles usagées. Alors que ces huiles sont polluantes et présentent des risques pour la santé humaine ainsi que pour l’environnement, il a invité les mécaniciens à accorder une grande attention aux communications pour être mieux aguerris afin de servir d’exemple aux autres. Allant dans ce même sens, le président de la JCI Cotonou la Doyenne, Oscar Assouan Essè a fait savoir que la dangerosité des huiles usagées doit être prise en compte avec la plus grande rigueur. Dans son allocution, le président national de la JCI Bénin, Akuété Maynard Doualou a remercié tous les acteurs qui ont œuvré pour que ce projet soit un évènement réussi.

Vue d’ensemble des responsables de la JCI Bénin avec les autorités

Entre les lignes : L’objectif de ce projet est de former et de sensibiliser les mécaniciens sur les effets néfastes de l’utilisation des huiles usagées en vue d’une meilleure prise de conscience et un engagement responsable pour leur santé et la protection de l’environnement. « Je trouve l’initiative très salutaire », a informé le président de l’Union des garagistes professionnels du Bénin, Justin Sonon qui a attiré l’attention de ses collègues sur le respect des textes en vigueur. Car, le législateur a pris des dispositions pour protéger l’environnement et en tant que citoyens, ils ont l’obligation de respecter ces dispositions. « Nous allons changer de comportement pour être de véritable garagistes appréciés par la population », a-t-il promis. Pour sa part, le 2è adjoint au maire de la ville de Cotonou, Gatien Adjogboni s’est dit fier d’accueillir l’initiative et encourage les responsables de la JCI-Bénin à poursuivre dans cette dynamique. Représentant le ministère du Cadre de vie, et des Transports chargé du Développement durable à l’occasion, Yvonne Adjovi Boco a apprécié l’initiative à sa juste valeur. Pour elle, cet atelier va au-delà des nuisances et des pollutions sonores. Elle a souligné l’importance et l’urgence de cette activité qu’elle souhaite voir se perpétuer. Car, dit-elle, les terres sont en péril. Il faut noter que cette initiative qui est à sa première édition et va se poursuivre dans les autres localités du Bénin.

Alban TCHALLA